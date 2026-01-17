鐵道與客家的溫情相遇 桃園市富岡國小「藝起哈客」嘉年華盛大登場

連結在地情感 富岡國小化身客家藝文村 親師生共度溫馨嘉年華。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】清晨的陽光灑落在楊梅富岡國小的校園，伴隨著孩子們純真的笑聲與輕快的客家歌謠，桃園市114學年度客家文化教育嘉年華於今（17）日於楊梅區富岡國小盛大展開。今年的活動以「ㄉㄨ~ㄉㄨ~ㄉㄨ 藝起哈客」為主題，特別結合了富岡深厚的鐵道文化與在地文創，將整座校園營造得充滿客家藝文氣息。這場嘉年華不僅是一場熱鬧的集會，更像是一場跨越時空的文化對話，讓平時在課本上學習的客語文字，化作孩子口中親切的問候與闖關時的智慧。

祖孫同樂，寫春聯迎新年。

走進活動現場，處處可見親師生穿梭在各個闖關攤位間，孩子們專注地體驗「客家手抄紙」與「藍染變把戲」，在親手觸碰纖維與染料的過程中，感受客家祖先惜物與美學的智慧。特別吸睛的「敬字亭」攤位，則引導孩子了解客家人對文字的尊崇與珍惜，看著書法墨跡在紙上暈染，孩子們驚嘆於文字演變的藝術之美。而在「來去賣掃把」與「客家五花之美」的互動中，客家文化在食衣住行中的細膩元素，自然而然地融入了學生的日常生活。

耆老指導學生發現客家花布裡的秘密。

校方更用心邀請客家藝術達人現場演示茶席文化與網版印刷，讓參與者在氤氳的茶香與色彩更迭中，深刻體會到傳統工藝的生命力。

酸柑茶、膨風茶，紅茶？學生聞香認識不同的茶種。

今年最令人驚豔的亮點，莫過於校園裡出現了一座別具意義的竹編火車頭。富岡國小李莉萍校長分享，學校今年參與社區營造，以「編織心富岡」為軸心，由編織老師帶領孩子們一針一線編織出屬於家鄉的符號。這座竹編火車頭不僅象徵著富岡特有的鐵道文化，更編進了師生對土地的情感。此外，國立臺灣戲曲學院客家戲學系的驚豔演出《鯉魚躍龍門》，更是讓孩子們目不轉睛，台上專業的唱作念打，展現了客家傳統表演藝術的無窮魅力，也在孩子心中種下了一顆藝文的種子。

認識文字奧秘，體會客家敬字精神。

教育局副局長賴銀奎在致詞中也流露滿滿的感動，他特別感謝長期在教學現場默默耕耘的客語教學人員，因為有這些「薪傳者」的專業奉獻，客家文化才能在校園裡扎根。他強調，未來教育局將持續強化師資專業與辦理多元活動，讓客語不只是一種語言，而是一種活生生的生活態度。

楊梅樂齡學習中心表演烏克麗麗。

當富岡國小的孩子們在「ㄉㄨ~ㄉㄨ~ㄉㄨ」的歡樂聲中完成挑戰、露出燦爛笑容時，這場嘉年華已成功凝聚了社區、耆老與親師生的情感，展現出客家族群團結且多元的美麗風貌，讓客家文化的香火，在富岡這片溫暖的土地上續燃傳承。(圖/富岡國小提供)