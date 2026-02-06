鐵道迷必衝！高鐵限量「新世代列車」春聯 2/10起各車站免費取

台灣高鐵迎新車送春聯。 圖：台灣高鐵公司/提供

[Newtalk新聞] 迎接農曆春節，台灣高鐵公司今年以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配新世代列車N700ST圖像，推出限量春聯，將自2月10日起至除夕夜2月16日止，在全線12個車站服務台提供旅客免費索取，與旅客一同迎新納福。

台灣高鐵表示，新世代列車N700ST預計於今年8月迎來首組列車運抵台灣。為與旅客共同分享喜悅，台灣高鐵公司特別推出印製N700ST新車的限量春聯，春聯將於2月10日至除夕夜2月16日期間，在全線12個車站服務台提供旅客免費領取。發送時間分別為上午9時及下午3時，每人限領乙張，數量有限，送完為止。

台灣高鐵公司指出，2026年是正式啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，同時也是新世代列車到來台灣的年代，目前正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。

此次春聯設計以「向新前行 共啓未來」為核心概念，搭配N700ST列車圖像，以象徵高鐵形象的橘色為底，搭配喜慶金色點綴，並融入馬年生肖意象，以簡約線條勾勒奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。







