鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、數位集章、市集、交通資訊一次看！

2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。

復古的藍皮解憂號（圖片來源：Getty Creative）

🚂 2025富岡鐵道藝術生活節

2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日舉行，除了「藍皮解憂號」觀光列車文化體驗，更有「SA32820總統花車」與「藍寶寶DR系列柴油列車」展示，以及三十舞蹈劇場在EMU500列車演出《來去富岡》移動劇場。同時串聯2025桃園仙草嘉年華，以「懷舊時光」為主軸推出「一日雙節」體驗遊程，搭乘火車、漫步老街、欣賞仙草花海，感受楊梅地區的文化魅力。

活動期間： 11/22～12/7

活動地點： 桃園富岡車站周邊

更多資訊： 2025富岡鐵道藝術生活節粉絲專頁

交通資訊：搭乘臺鐵區間車至「富岡站」下車，參觀完「富岡鐵道藝術生活節」後，可於成功路、信義街口（萊爾富旁）搭乘綠線接駁車前往「2025桃園仙草嘉年華」會場；返程可於原下車點搭乘綠線接駁車返回富岡車站；亦可搭乘紅線接駁車至楊梅站（金德路）

2025富岡鐵道藝術生活節（圖片來源：2025富岡鐵道藝術生活節粉絲專頁）

🚂 富岡鐵道藝術生活節五大亮點

特色列車靜態展示： 經典列車近距離收藏回憶

列車移動劇場： 搭火車看表演，沉浸式鐵道體驗

鐵道模型展： 微縮鐵道世界

鐵道主題遊程： 走訪小鎮街區感受人文故事

街區、舞台演出&主題市集：音樂、美食、手作

🚂 富岡車輛基地

位於桃園市楊梅區的「富岡機廠」是台鐵北部最大、最重要的車輛維修基地，被譽為火車的「大型醫院」。基地佔地廣闊，內部設有先進的維修設施與蒸汽機車整修區，展現鐵道工藝的專業與細膩。園區環境融合工業風與綠意造景，並以報廢零件打造創意裝置藝術，充滿濃厚的鐵道文化氣息，不僅是台灣鐵道運行的重要心臟，更是鐵道迷必訪的拍照與探索聖地。透過本次活動與臺鐵珍貴的文化資產進行近距離接觸，活動期間將於富岡地區展出鐵道模型、裝置藝術與臺鐵特色列車，還有極具特色的富岡機廠，體驗鐵道懷舊與創新魅力。

🚂 鐵道模型展展覽資訊

富岡鐵道藝術生活節鐵道模型展登場，由徐志綱老師以HO比例精細復刻。

票價： 免費參觀

展期： 11/22～12/7

時間： 每日9:00～17:00

地點：富岡老人文康中心2F（桃園市楊梅區成功路18之7號）

2025富岡鐵道藝術生活節將展出豐富多樣的鐵道模型（圖片來源：桃園市政府文化局）

🚂 藍皮解憂號×富岡小鎮限定遊程

搭上藍皮列車，不只是搭火車，更是一次穿越時光、蒐集親子鐵道回憶的療癒旅程，一起搭上今年秋天最療癒、最有溫度的一段旅程。

藍皮解憂號的前身是已停駛的藍皮普快列車（圖片來源：Getty Creative）

🚂 完成集章兌換葉舒華限量酷卡

今年的富岡鐵道藝術生活節活動從以往的視覺藝術，提升為融合表演、展示與文化體驗的生活節，更結合「桃園仙草嘉年華」，以花卉景觀增添浪漫氛圍。這次特別推出富岡出身的韓團成員葉舒華限量酷卡，完成集章任務即可兌換。

兌換地點與時間：11/22～12/7

🚂 富約市集

精選30家超人氣攤位，從鐵道文創、手作藝術、香氛植栽，到輕食小吃、特色甜點、客家美食，一整條街都變成懷舊又充滿創意的時光列車！

活動時間： 11/22～12/7 每週六日11:00～18:00

活動地點：桃園富岡車站前成功路

行駛中的藍皮解憂號（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：桃園市政府文化局

資料整理：Vinge

