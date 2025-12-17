鐵道迷注意！哈瑪星文化園區迎生力軍 DL-2003號貨車移動機來了

DL-2003展示於故事館月台前鐵道股道。（舊打狗驛故事館提供／洪靖宜高雄傳真）

哈瑪星鐵道文化園區承載百年鐵道記憶，高雄市立歷史博物館歷時近1年規畫，今（17）日迎來重要主角「DL-2003號貨車移動機」，明年初將啟動檢修，檢修前將展示於故事館月台前鐵道股道。

DL-2003貨車移動機於新豐站吊掛。（舊打狗驛故事館提供／洪靖宜高雄傳真）

「DL-2003號貨車移動機」15日晚間待正線末班車通過新豐車站後，由故事館志工團懸掛搭配高史博館徽的「310KM重生與展望！」車頭牌，象徵DL-2003展開新生旅程後，隨即展開吊掛與陸運程序。昨（16）日運抵故事館，隨後志工團以DL-1101連掛進行基本性能測試，DL-2003即日起至明（2026）年檢修前，將展示於故事館月台前鐵道股道。

高史博館長李文環表示，DL-2003是高史博蒐藏的第一部自有貨車移動機，明年初將啟動檢修，作業繁瑣且耗費龐大，歡迎關心鐵道發展的各界藝文支持修復，期盼它未來能在舊臨港線上再度發揮餘熱，成為推廣鐵道文化的重要推力。

舊打狗驛故事館館長古庭維指出，DL-2003加入後，哈瑪星鐵道園區同時具備DL-1000型、DL-1100型和DL-2000型三款10、11、20噸級貨車移動機，不同年代與形式的台鐵貨車移動機，讓收藏更加完整，更能展現本園區以台灣鐵道貨運核心之場域精神。

高史博說明，貨車移動機主要任務是在車站內將貨車牽引至各側線、月台或倉庫等處接駁貨物。誕生於1980年代的DL-2003為台鐵20噸級DL-2000型調動機，全台僅有8輛，是台灣鐵路貨運鼎盛時期的重要見證。DL-2003最初配屬中壢車站，後因鐵路地下化停辦貨（軍）運業務，於2014年起改配新豐車站，並在DL-2500型投入運用後逐步停用。

