鐵道迷注意！日本「黃金列車」首度登台 12/18起北車華麗展出

[Newtalk新聞] 台鐵公司與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂友好鐵路協定，為慶祝雙方締結滿10週年，於台北車站東側展示東武鐵道首度來台的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，展期自2025年12月18日至2026年12月18日，預定為期1年。

台鐵表示，此次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。

車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛。車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。

此次SPACIA車頭首度跨海來台選在台北車站展示，讓旅客與鐵道迷能近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛，成為台日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。

