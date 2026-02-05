鐵道迷注意！N規鐵道模型祭周末登場 新款首亮相

N規鐵道模型祭in台北將於2月7至8日在台北車站一樓登場。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵夢工場滿額贈活動。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司推廣鐵道文化、促進台日交流，攜手日本關水金屬株式會社KATO公司，2月7至8日在台北車站一樓舉辦「N規鐵道模型祭in台北」，現場規畫豐富多元的展示與體驗內容，更將首度發表全新N規鐵道模型，邀請大小朋友們一同共襄盛舉，鐵道迷不容錯過。

台鐵公司表示，此次活動不僅是鐵道模型展，更是一個完整的鐵道文化祭典，活動首日上午10時於台北車站一樓大廳舞臺區舉辦「開幕記者會」，10時30分台鐵夢工場展區限量販售EMU3000型（藍線款）N規模型「6輛基本組＋6輛增節組」（每套12輛售價9,500元）限量50套，每人每次限購2套，只要購買EMU3000型（藍）N規模型，即贈送台鐵車站名組合「關水」（關山站至水上站）藍色底紋名片式紀念票卡御守、KATO特製馬克杯及KATO特製紅包各1入，數量有限，送完為止。

廣告 廣告

除此之外，於台鐵夢工場展區單筆消費滿2,000元，抽台鐵扭蛋1次（4,000元抽2次，以此類推，單筆消費滿6,000元以上最多抽3次，不可累計），更有多項鐵路文創商品優惠（指定代銷商品67折起）。

KATO快閃店在台北。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

另外，活動首日凡於台鐵夢工場消費「EMU3000型N規精密模型系列商品」前50名購買者，可於上午11時至會場舞台區，參加KATO公司加藤社長簽名會，能夠近距離與加藤社長互動的機會難得，請鐵道迷務必提早卡位，名額有限，敬請把握。

活動會場除台鐵夢工場鐵路商品販售區外，還有多家台日鐵道文創業者（集創意國際有限公司、楚崴企業有限公司、康博藝術有限公司、阿立圓山玩具模型社等）及日本鐵道公司（江之島電鐵）參展販售多樣鐵道文創商品，更有多種體驗區以及舞台活動。

包含備受矚目的「KATO快閃店」、「鐵道模型運轉體驗區」、「線路組裝體驗區」、「場景模型製作DIY區」、「場景模型演示及免費DIY體驗區」、「阿立圓山運轉體驗區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場展區」販售鐵路文創商品，打造一場好逛、好玩，也好收藏的鐵道模型祭典，讓參觀者從觀賞、動手體驗到實際操作，全面感受鐵道模型的魅力。

台鐵誠摯邀請大家蒞臨「台鐵 × KATO N規鐵道模型祭 in 台北」近距離欣賞精緻模型、親手體驗多元互動活動，與台日鐵道文化交流共創難忘回憶。

更多中時新聞網報導

范怡文、林俊逸合作鮑比達稱「最難挑戰」

CAR-T新一代療法 拚今年納健保

頑童揪2.5萬人站著唱 「這裡沒條款」