鐵道迷看過來！台糖與日本若櫻鐵道簽觀光協議 1年內憑票根可互換車票

台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起台糖烏樹林五分車票與日本若櫻鐵道車票可免費互相兌換，優惠時間長達1年。台糖提供



台糖為慶祝公司成立80周年，今（23）日與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示臺南烏樹林五分車票券即可免費兌換若鐵1日券；同樣地，持若鐵車票也可換乘烏樹林五分車，優惠時間長達1年。

台糖表示，期望藉由跨國互惠交流，能讓更多人認識臺日兩地深具歷史意義的地方鐵道，同時促進文化保存及觀光發展，以延續鐵道承載的世代記憶與人文風情。

台糖公司與日本若櫻鐵道今(23)日簽訂觀光合作協議。台糖提供

「糖鐵若鐵 攜手前行」觀光合作簽約典禮今天在台南烏樹林休閒園區隆重登場。台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人及專務經理矢部雅彥在眾人的見證下簽訂合作協議。未來雙方將在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等各層面展開多元合作，好讓更多旅客認識臺灣糖鐵及日本若櫻鐵道深厚的歷史底蘊。

為見證這場跨國界的新里程碑，台糖今天也特別請出電影《大濛》中現身的370號蒸汽火車頭，鳴笛牽引著1941年製的109巡道車緩緩前行，並陳列多種糖鐵機車頭伴行，為臺日雙方攜手合作獻上美好的祝福。

台糖烏樹林休閒園區特別請出電影《大濛》中現身的370號蒸汽火車頭，鳴笛緩緩前行，為臺日雙方鐵路合作獻上美好祝福。台糖提供

台糖表示，臺灣糖鐵從一開始載運甘蔗到現今的觀光體驗，已經在臺灣這片土地上奔馳超過120年。擁有96年歷史的日本若櫻鐵道也跟烏樹林糖鐵一樣，走過產業轉型與地方再生的歷程，從原始的運輸功能轉化為文化資產與觀光價值，是地方創生與時代變遷的最佳見證。

台糖期望藉由本次為期1年的票券互惠合作，邀請更多旅人走訪臺南烏樹林，走進日本若櫻，感受兩地再生傳承過程中所綻放的動人風景，讓鐵道成為連結雙方城市與臺日文化的橋梁。

台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起持烏樹林五分車票即可換票免費搭乘若鐵火車。台糖提供

