鐵道迷看過來！「DL-2003號貨車移動機」運抵舊打狗驛故事館

〔記者黃佳琳／高雄報導〕哈瑪星鐵道文化園區展示生力軍再加一！高雄市立歷史博物館迎來重要主角之一的「DL-2003號貨車移動機」，即日起至明年檢修前，將展示於故事館月台前鐵道股道，期盼它成為推廣鐵道文化的重要推力。

高史博館長李文環指出，貨車移動機主要任務是在車站內將貨車牽引至各側線、月台或倉庫等處接駁貨物。誕生於1980年代的DL-2003為台鐵20噸級DL-2000型調動機，全台僅有8輛，是台灣鐵路貨運鼎盛時期的重要見證；DL-2003最初配屬中壢車站，後因鐵路地下化停辦貨(軍)運業務，於2014年起改配新豐車站，並在DL-2500型投入運用後逐步停用。

舊打狗驛故事館館長古庭維指出，DL-2003加入後，哈瑪星鐵道園區同時具備DL-1000型、DL-1100型和DL-2000型三款10、11、20噸級貨車移動機，不同年代與形式的台鐵貨車移動機，讓收藏更加完整，更能展現台灣鐵道貨運核心的場域精神。

高史博指出，DL-2003是高史博蒐藏的第一部自有貨車移動機，明年初將啟動檢修，作業繁瑣且耗費龐大，歡迎關心鐵道發展的各界藝文支持修復，期盼它未來能在舊臨港線上再度發揮餘熱，成為推廣鐵道文化的重要推力；高史博設有《大高雄歷史常設展─鐵道》展示專區，觀眾可先到館認識高雄鐵道發展史，再前往舊打狗驛故事館認識來自各地的貨運列車，更能深刻瞭解高雄港、鐵道與高雄發展關係。

