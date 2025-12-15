鐵道重生記！廢棄自強號車廂變身香火鼎盛的土地公廟，桃園楊梅奇幻景點～

桃園楊梅｜自強號車廂土地公廟

全台灣土地公廟在各鄉鎮絕對有一座守護土地的土地公廟，在家裡附近也絕對有，而這座用火車車廂打造的全台唯一伯公廟，相當特別！這座廟宇與其他土地公廟最大的不同，是它本身就是一節火車車廂，沒看錯，是真正由台鐵第一代電氣化自強號「英國貴婦 EMU100」車廂改造而成。當你站在廟前時，腦海會自然出現那種熟悉的鐵道記憶：亮銀色的鋁製車體、復古流線外觀、藍黃橘相間的彩繪……但當你再向前一步，就是香火鼎盛的廟宇空間。

交通資訊

① 火車前往（最推薦）

若想最「有感」地前往這座車廂廟，那麼搭火車前往富岡站是最貼近鐵道文化的方式。

搭乘區間車至《富岡車站》下車

富岡車站是台灣少數保留濃厚歷史風味的木造小站，從車站步行至土地公廟約：

步行約 10–12 分鐘可達

沿途路面平坦，適合老人家、親子同行。

步行路線會穿過社區與富岡基地周邊，可順便欣賞台鐵車輛進出基地的景象，是鐵道迷很喜歡的路線之一。

② 公車前往（從楊梅市區最方便）

可搭乘桃園客運或新竹客運至以下站點：

公車站：富岡站、富岡國小、富岡後站

下車後步行距離從 4–12 分鐘不等，依站點位置稍有不同。

③ 自駕前往（導航最精準）

直接於導航輸入：「自強號車廂土地公廟」或「富全街 1 號」

周邊道路寬敞，廟旁白線能短暫停車。

開放時間：06:00-19:00

參觀費用： 免費參觀（誠心參拜）

適合對象： 鐵道迷、親子家庭、長輩進香、喜歡深度旅遊的探索者

廟宇之所以誕生，是因為富岡基地擴建時，需要徵收附近的一座土地公廟，使得原本的土地伯公「被迫搬家」在外流浪多年。当时台鐵承諾，等基地工程完成後會再將祂請回，並用最適合的位置安置，但公家地不能「蓋新廟」，於是便發想出以廢棄自強號車廂打造寺廟的創意方案。

2019 年（民國 108 年），土地公終於回家安座，一切以最慎重且最具文化象徵意義的方式完成。

車廂內保留原本對坐式座椅作為休息區，左右還分別打造小型茶水與座椅空間，使祂不只是「車廂廟」，更像是能讓旅客、鐵道迷、在地居民短暫喘息的小天地。

進入車廂後，可看到：

保留「對坐式座椅」設計

兩側皆有休息空間

正中央是供奉土地公的主壇

如果不說是不是會以為真的在搭火車，內部的空間使用的是原有的座椅，休息區也成為大家拍照的景點囉！

牆上也掛有各式火車車廂的圖示介紹，如果有興趣也可以研究一下~

雖然 EMU100 多數已報廢或靜態保存，但這節車廂能轉型為廟宇，不僅延續了它的物理壽命，更昇華了它的精神意義。看著車身斑駁的歲月痕跡，彷彿能聽見當年它奔馳在縱貫線上的呼嘯聲。

自強號車廂土地公廟，不只是全台唯一、極具特色的宗教景點，更是富岡居民與台鐵共同守護的文化記憶，來到楊梅富岡附近，不妨可以安排一下，當成順遊景點，轉個彎，進來富岡基地，跟這位住在自強號裡的土地公伯伯打聲招呼吧！祝大家旅途平安，有求必應！

自強號車廂土地公廟

地址： 326桃園市楊梅區富全街1號

營業時間：06:00–19:00

