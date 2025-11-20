鐵道馬拉松週遊紀念券 瑞芳─石城區間車暢遊賽道
記者李佩玲、林普天／臺北報導
為推廣鐵道觀光與地方創生，臺鐵公司昨日宣布攜手新北市政府觀光旅遊局於明年4月18至19日舉辦的「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」，推出活動期間限定的「瑞芳─石城鐵道馬拉松週遊紀念券」，以鐵道串連運動、觀光與在地人文風情，帶領跑者們體驗鐵道最具特色的城鄉慢旅。
臺鐵指出，新北市鐵道馬拉松接力賽路線以福容大飯店為起點，串連舊草嶺觀景臺、福隆遊客中心、貢寮國小、牡丹車站、雙溪高中、貢寮國中及終點站福容大飯店，跑者們持「瑞芳─石城鐵道馬拉松週遊紀念券」可一邊追逐列車節奏、一邊欣賞沿途自然景觀與人文風光。
臺鐵說明，紀念券票面以「鐵道馬運動精神及鐵道路線元素」為主題設計，票券以山為底圖象徵路跑沿線風光明媚，兼具實用性與紀念價值，並發行1日券及2日券，1日券全票票價135元、優待票票價68元，2日券全票票價270元、優待票票價136元，適用範圍涵蓋瑞芳至石城沿線車站（不含深澳線及平溪線），持券旅客可於活動期間內不限次數搭乘區間車往返，輕鬆探索路跑賽道魅力、暢遊鐵道沿線觀光景點與商圈。
鐵道馬拉松週遊紀念券票面以「鐵道馬運動精神及鐵道路線元素」為主題設計，票券以山為底圖象徵路跑沿線地區風光明媚，兼具實用性與紀念價值。（臺鐵提供）
