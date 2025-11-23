鐵達尼號最催淚文物：18K金懷錶破7千萬天價拍出 停格在巨輪沉沒瞬間

國際中心／程正邦報導

史上最貴鐵達尼號文物！18K金懷錶破7千萬拍出，背後故事藏洋蔥。（（圖／翻攝自Titanic Museum Attraction臉書）

鐵達尼號文物新紀錄 梅西百貨創辦人懷錶拍出178萬英鎊

橫跨世紀的鐵達尼號（Titanic）悲劇，其遺留的文物至今仍是歷史收藏家關注的焦點。近日，一只屬於罹難者、美籍企業家伊西多・斯特勞斯（Isidor Straus）的18K金懷錶，在拍賣會上以驚人的178萬英鎊（約新台幣7200萬元）天價成交，刷新了全球有史以來最昂貴的鐵達尼號文物的拍賣紀錄。

據《BBC》報導，斯特勞斯不僅是一位成功的政治人物，更是紐約著名百貨公司梅西百貨（Macy’s）的共同擁有者。1912年4月14日，他與結縭41年的妻子艾達（Ida Straus）搭乘鐵達尼號，從南安普敦前往紐約的途中遭遇冰山撞擊，最終雙雙在這場世紀船難中不幸罹難。

1912年4月10日，停泊在南安普敦的鐵達尼號。（圖／翻攝自維基百科）

時間停格在沉沒瞬間：懷錶凝結的淒美愛情

這只創紀錄的懷錶，其背後的故事比黃金本身更為動人。據歷史記載，懷錶是艾達於1888年贈予丈夫的43歲生日禮物，錶面上刻有斯特勞斯的姓名縮寫。這只懷錶在斯特勞斯的遺體被打撈時隨身攜帶，而它的指針永遠地停留在凌晨2時20分，正是鐵達尼號完全沉沒大海的瞬間。

鐵達尼號首航路線簡圖，標示停靠站、失事地點與目的地。（圖／翻攝自維基百科）

斯特勞斯夫婦的愛情故事是鐵達尼號沉船史上最廣為人知、也最催人淚下的篇章。儘管身為富豪，船難當晚艾達卻拒絕登上已安排好的救生艇。她堅持不與丈夫分離，並將自己的位置讓給了家僕和婦孺，選擇陪伴丈夫走到人生的最後一刻，用生命見證了「至死不渝」的承諾。

這只懷錶經由斯特勞斯家族後代世代珍藏，並由曾孫肯尼斯（Kenneth Hollister Straus）修復後保存至今。

乘客伊西多·斯特勞斯，住在C-55/57客房。（圖／翻攝自維基百科）

拍賣市場熱度不減 總成交額破億

此次拍賣會於英國威爾特郡的Henry Aldridge and Son拍賣行舉行。拍賣師奧爾德里奇（Andrew Aldridge）表示，這次交易刷新了全球同類文物的最高價紀錄，顯示外界對鐵達尼號事件的歷史熱情從未退卻。

奧爾德里奇指出：「每位乘客與船員都有自己的故事，而這些故事在113年後透過遺留物再次被記住。斯特勞斯夫婦象徵至死不渝的愛情，這次破紀錄的成交價也反映人們對他們的敬意。」

被懷疑是導致鐵達尼號沉沒的冰山照片。（圖／翻攝自維基百科）

除了天價懷錶之外，其他鐵達尼號相關文物同樣創下高價：艾達在船上使用信紙書寫的親筆信，以10萬英鎊（約新台幣410萬元）成交。一份鐵達尼號乘客名單，以10.4萬英鎊（約新台幣427萬元）售出。救援船「卡帕西亞號」（RMS Carpathia）船員因救援生還者獲頒的金質獎章，拍出8.6萬英鎊（約新台幣353萬元）。

整場鐵達尼號相關拍賣總金額高達300萬英鎊（約新臺幣1.2億元）。值得一提的是，這次斯特勞斯懷錶的成交價，已超越去年卡帕西亞號船長獲贈金懷錶創下的156萬英鎊紀錄，成為名符其實的「史上最貴」鐵達尼號文物。

