鐵達尼號「最貴遺物」拍出！淒美愛情故事被拍成電影 物主身分超驚人「共同創辦梅西百貨」

鐵達尼號罹難者相關物品近日拍賣，這只來自史特勞斯的黃金懷錶以破紀錄的178萬英鎊成交。（翻攝自Henry Aldridge & Son Ltd）

發生在1912年大西洋海上的鐵達尼號船難，多年來因為影視作品而持續受到關注，近日在一場拍賣會上，船難罹難者的遺物——一只黃金懷錶，因為拍出史上最高價，再次引發議論。原來這只懷錶的主人來頭不小，他是當時船上最富有的乘客之一，也是美國知名連鎖百貨「梅西百貨」（Macy’s）的共同創辦人。

黃金懷錶以史上新高拍出 背後來頭曝光

《BBC》報導，近日在拍賣會上，一只從鐵達尼號罹難者身上尋獲的黃金懷錶，以178萬英鎊（約新台幣7,300萬元）的金額成交，創下鐵達尼號罹難者遺物的拍賣金額新高。

史特勞斯的黃金懷錶日前在拍賣會上以178萬成交。（翻攝自Henry Aldridge & Son Ltd）

據報，該懷錶的主人為伊西多史特勞斯（Isidor Straus），他和妻子艾達（Ida）結縭41年，他們搭上從英國南安普頓開往美國紐約的鐵達尼號，隨著船在1912年4月14日因撞上冰山沉沒，夫妻2人和其他1,500多人一同葬身大西洋。

夫妻共患難沉入大西洋 淒美故事被搬上大銀幕

然而如同電影所演，由於鐵達尼號並未配有足夠的救生艇，當時優先讓老弱婦孺上救生艇，伊西多的妻子艾達原本有機會得救，但她拒絕離開丈夫，不願自己一人活救，甚至表明自己寧願死在自己的丈夫身邊。

艾達不願自己獲救，留在鐵達尼號上與伊西多共赴黃泉。（翻攝自Henry Aldridge & Son Ltd）

鐵達尼號沉沒後過了幾天，搜救人員在大西洋尋獲伊西多的遺體，但艾達的遺體始終沒有被找到。而本次拍出天價的18K金懷錶，正是從伊西多的遺體上發現的，上面的時間停留在2點20分，也就是鐵達尼號沒入大西洋的時間。該錶據信這是艾達在1888年，送給伊西多的43歲生日禮物，上面刻有代表史特勞斯字首的S，在尋獲後由史特勞斯家族保管至今，直到週六在英國威爾特郡的亨利阿爾德里奇父子拍賣會上被賣出。

亨利阿爾德里奇父子拍賣會日前拍賣許多鐵達尼號相關紀念物。（翻攝自Instagram @henryaldridgeauctioneers）

伊西多史特勞斯其實背景相當驚人，他是當時船上最有錢的乘客之一，1845年生於巴伐利亞（昔德意志邦聯王國之一）的他，9歲隨家人移民美國，在內戰結束後移居紐約經商，1881年和弟弟內森（Nathan）一起與羅蘭荷西梅西（Rowland Hussey Macy），共同創辦「梅西百貨」，更曾在1894年當選美國眾議員。事實上，在1997年、由詹姆士卡麥隆（James Cameron）導演的好萊塢大片《鐵達尼號》裡，就有將伊西多和艾達的故事描寫在劇情裡，由演員盧帕特（Lew Palter）和艾爾莎雷文（Elsa Raven）飾演，劇中2人在客艙的床上相擁，迎接生命的最後一刻。

鐵達尼號紀念物拍賣 總金額逾上億新台幣

除了伊西多的懷錶，當天的拍賣會上也將艾達在船上以鐵達尼號專用信紙所寫、在途中寄出的親筆信件，以10萬英鎊成交（約新台幣410萬元）；鐵達尼號的乘客名單同樣以約10萬英鎊的金額拍出；獲救的乘客送給救援船喀爾巴阡號（Carpathia）的金牌以8.6萬英鎊成交。與鐵達尼號相關的紀念物總計拍賣金額達300萬英鎊（約新台幣1億2,322萬元）。

艾達在1912年4月10日的手寫信，以鐵達尼號專用信紙寫成，以10萬元拍出。（翻攝自Henry Aldridge & Son Ltd）

