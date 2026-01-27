鐵鍊女事件再現？精神異常女碩士失蹤13年已成２孩媽 遭３村民性侵唯他無罪......檢方這樣說

中國山西一位卜姓女工學碩士因精神失常走失了13年，再尋獲時身邊帶著2個孩子。圖／翻攝自百度

中國山西一位卜姓女工學碩士因精神失常走失了13年，再尋獲時身邊帶著2個孩子，讓人聯想到鐵鍊女事件，懷疑是否涉及人口拐賣，引起網友的關注。案件在23日有新進展，檢方對孩子的生父張男做出不起訴處分，其他2名村民因涉及性侵罪被起訴。

綜合中媒報導，卜女因為身分證換代失誤，失去攻讀博士的資格，自此精神崩潰失常，家人帶她住院治療，成為日常生活的一部分，在2011年5月莫名失蹤。父母在街頭巷尾張貼尋人海報，卻始終沒有消息回報。直到13年後，一名部落客想幫自己的嬸嬸尋親，透過志工幫助才發現自己的嬸嬸就是當年失蹤的卜女，讓案件因此曝光。

走失的卜女被發現徘徊在村莊附近，78歲郭女於是把她帶回村裡，介紹給還沒成家的張男「收留」。張男明知她精神失常，不能表述自身意願，仍與她發生性關係，還辦酒席辦婚事，讓她成為張家媳婦。13年間，卜女生下4個孩子，1個夭折，1個送人，身邊只留2個孩子，讓卜女家人憤怒不解的是，同村的2名男子曾性侵卜女，張男甚至連孩子都親眼目睹過，卻僅出言斥責，未報警處理。

雖然2名男子因涉嫌性侵卜女被檢方依性侵罪起訴，讓網友震驚的是，張男獲得不起訴處分。檢方指出，張男沒有明顯拐賣、隱藏行為，卜女雖精神異常，但常獨自去買零食，沒有強烈逃離的行為，無法證明張男拘禁卜女。檢方認為，張男與卜女建立家庭，其一直照顧卜女的日常起居，雙方處於穩定的同居生活狀態，與卜女發生關係育有子女，與性侵罪行為有本質上的不同，故不起訴。

