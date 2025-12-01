鐵鎚狠砸小姑頭還冒簽本票 華爾街女神之母再被訴 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

有華爾街女神之稱陳莉婷與其母親胡青青，因覬覦陳姓姑姑財產，竟夥同男子楊儒杰合謀殺害姑姑，幸經鄰居報警才獲救，母女2人被依共同殺人罪各被判刑8年，目前在高院審理中，台北地檢署又查獲胡青青涉嫌冒簽陳姓姑姑1.2億元的本票，今（1）日依偽造有價證券起訴。

陳莉婷父親原是台北市信義區地主獨子，分得不少家產，但陳父死後，胡青青、陳莉婷因金錢糾紛而對胡青青之陳姓小姑心生殺機，謀議殺害陳女，陳莉婷、胡青青母女經常對小姑有家暴行為，小姑因此向台北地院申請保護，法官裁定陳女及胡婦不得對小姑進行騷擾、跟蹤行為，保護令期限為2年。

廣告 廣告

陳莉婷和胡青青早已經寫下多份犯罪計畫書，展開謀害小姑的殺人計畫；胡青青並找來過去一起捲入吸金案而熟識的楊姓、詹姓友人協助，112年9月29日在陳女住處門口、逃生樓梯間以鐵鎚等物攻擊陳女，致陳女受有嚴重之頭部撕裂傷，因鄰居於攻擊過程中發現並報警，陳女始倖免於死。

陳女是自司法院法學資料檢索系統查詢，發現2023年8月，胡青青假冒她的名義偽造一張面額1.2億的本票，還向法院聲請裁定，最後因為沒有繳交裁判費因而被法院駁回，因此再對胡青青提出告訴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

反毒．防詐．仿真拍賣 士林分署走進南港高工

加強暢通聯繫管道 投檢召開「檢察與軍事機關業務聯繫會議」

【文章轉載請註明出處】