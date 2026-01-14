鐵鎚猛敲身體！狠心運將虐殺7貓丟街頭 二審判7月定讞

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

新北市67歲謝姓計程車司機，涉嫌私設貓咪繁殖場，且將沒有賣出的貓咪施虐並丟棄街頭導致喪命，謝男於2025年3月遭逮，新北地檢署依違反《動物保護法》等罪起訴，一審新北地方法院判處合併執行3年6月，併科35萬罰金。經上訴二審後，高等法院今（14）日改判刑7月，併科20萬元罰金，全案定讞。

謝姓計程車司機涉嫌以鐵鎚敲打貓咪身體、利刃刺穿後，丟棄至板橋光環路一帶，共造成7隻貓咪喪命。（圖／新北動保處官網）

2025年2月間，有民眾發現板橋光環路、環河西路一帶有7隻貓咪不明原因死亡，新北市動保處到場勘查，並將貓咪屍體帶回解剖檢驗，發現貓咪生前傷勢嚴重，身上竟有多處頭骨斷裂、內臟穿刺等，懷疑是虐貓人士所為。

警方依案情展開調查，於中和一帶發現謝姓司機私設貓咪繁殖場，以一隻1500元至2000元不等的價格販售。起訴書指出，謝男對沒有賣出的7隻貓咪施暴，包括以鐵鎚敲打身體、利刃刺穿貓咪等，導致7隻幼貓有不一的嚴重傷勢。謝男隨後將7隻幼貓遺棄至光環路一帶，7隻貓最後全都喪命。謝男到案時還辯稱是因開計程車收入不穩所以棄養，否認對貓咪施虐。

新北市動保處追查發現謝男家中飼養大量貓隻，環境髒亂，將16隻貓咪全數沒入帶回。（圖／新北動保處官網）

新北地方法院一審認定謝男犯行惡劣、殘忍，依6個動物保護法各判刑1年，合併執行期3年6月，併科罰金35萬元。經上訴後，二審高等法院改判刑7月，併科罰金20萬元。全案定讞。

