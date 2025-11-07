鐵鎚砸死繼女、菜刀刺殺女婿！繼父冷靜接4名孫子放學「吃麥當勞假裝沒事」

克羅伊和喬許慘遭繼父殘忍殺害。圖／翻攝自X

英國東薩塞克斯郡（East Sussex）紐黑文（Newhaven）過去曾發生一起震驚社會的殺人事件，當地一名67歲男子在一場爭吵後情緒失控，竟先後用鐵鎚與菜刀殘忍殺害繼女與女婿，後來還若無其事地去接孫子孫女放學、帶他們吃麥當勞，最後才前往警局自首。

繼父怒殺女兒、女婿…再帶4名孫子吃麥當勞！

根據BBC等外媒報導，這起殺人事件要回顧到2023年6月9日早晨，這天德瑞克馬丁（Derek Martin）一如往常地幫忙把30歲繼女克蘿伊（Chloe Bashford）的5歲兒子與7歲女兒送到學校，之後再和克蘿伊一同前往住家附近的餐廳享用早餐。不料，馬丁和克蘿伊返回紐黑文的住處後後，卻因債務問題爆發口角，一時情緒失控的馬丁竟拿起手邊的鐵鎚猛捶克蘿伊頭部。

不解氣的馬丁眼見克羅伊倒地後，又走進廚房取出一把刀，對著繼女連刺8刀，當場致死。不僅如此，馬丁原本約好繼女的丈夫喬許（Josh）當天下午一同外出看車，因此知道對方當天中午會回家，在家中等到喬許進門後，隨即手持凶刀從門後衝出，追著喬許跑上2樓臥室，在臥室內連刺喬許4刀、以皮帶勒住頸部，直到喬許斷氣身亡。

殺害繼女夫妻後，馬丁立刻清理現場，試圖掩飾罪行，先是拆掉臥室房門的門把、移除大門的智慧門鈴，還把繼女夫妻的車開去另一條街，馬丁隨後再換掉衣服、藏起克羅伊和喬許的手機，接著前往學校接2名小孩下課，還與年長的另2名孫子約在咖啡店碰面，再帶著4個孩子前往麥當勞用餐，讓孩子們對於父母已經遇害一事毫不知情。

廣告 廣告

馬丁殺人後還帶著4名孫子孫女飽餐一頓，才到警局自首。圖／翻攝自X

吃完麥當勞後，馬丁才開車把孩子們載到布萊頓的外婆家，隨後再傳訊息給克蘿伊的母親斯特吉斯（Elaine Sturges）寫道：「伊蓮，我很抱歉，我無法相信自己做了什麼。我知道大家都恨我，尤其是那些孩子，我也恨我自己，拜託你好好照顧他們。我正要走進警局，這是我的結局，也該如此。我知道這說了也沒用，但我真的很抱歉，請不要帶孩子回家。」馬丁此後才走進警局自首殺害克羅伊和喬許夫妻。

布萊頓地方法院（Brighton Law Courts）指出，由於克羅伊過去想要買車與整修房屋，因此曾向馬丁借款約1500英鎊（約6.1萬元新台幣），並承諾將每月分期償還，但克羅伊此後拖欠過一段日子，2人因此出現金錢糾紛。此外，馬丁當時因陷入賭博，身負約8000英鎊（約32.5萬元新台幣）的債務，而且患有憂鬱症與焦慮症的他卻突然停止服藥，導致長期失眠。

法庭調查發現，馬丁曾與斯特吉斯結婚，但後來離婚收場，克羅伊則是斯特吉斯與新任丈夫的孩子，但馬丁多年來與克蘿伊一家關係相當親近，經常幫忙修繕、粉刷與處理家務，未料如今竟鑄成大錯。伊蓮為此也在法庭上哽咽說道：「失去女兒後，我的人生再也不一樣了，現在我只能強撐笑容，撫養他們留下的4個孩子，克蘿伊當時一定覺得和他在一起很安全，畢竟他從她出生就認識她。」

廣告 廣告

布萊頓地方法院陪審團日前做出判決，裁定馬丁2項謀殺罪名成立，最終判處馬丁終身監禁，最低服刑29年，扣除已被羈押的時間後，馬丁仍須在監獄中度過超過26年。



回到原文

更多鏡報報導

武裝分子半夜闖屋集體輪姦！蘇丹內戰升級「2天屠殺逾2000人」…血染土地衛星照曝光

護理師為「解救身心」殺10名病人、注射藥劑掌控生死 遭判終身監禁

「媽媽說別麻煩鄰居」！印尼姊妹「守屍19天」…靠喝水撐近3週險喪命