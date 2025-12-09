鐵鏽帶重啟煉鋼爐 川普鬆綁環保法規又一具體成果

美國伊利諾州花崗岩城（Granite City）──美國第二大鋼鐵製造商美國鋼鐵公司（U.S. Steel）12月宣布，將於2026年重啟位於聖路易斯附近花崗岩城廠區的一座高爐，並計畫新增約400個工作機會。此舉被白宮視為川普政府關稅、減稅與放寬法規政策直接帶來的工作成果。



白宮發言人庫什．德賽（Kush Desai）12月8日發表聲明指出：「美國鋼鐵、美國工作──這正是川普總統的承諾，也是他正在實現的成果。美國鋼鐵公司重啟花崗岩城高爐並招募400名員工，證明川普總統的關稅政策、減稅措施與法規鬆綁正為美國勞工帶來實質效益，同時強化國家安全。」

花崗岩城廠區將全面恢復鋼鐵生產



美國鋼鐵公司執行長大衛．伯里特（David Burritt）在聲明中表示，經過數月評估客戶需求後，決定重啟該座高爐以生產鋼板。他強調：「鋼鐵產業仍屬高度競爭且景氣循環明顯的領域，但我們相信能以安全且獲利的方式運營這座工廠，滿足2026年的市場需求。」

廣告 廣告

該座高爐最近一次停爐是在2023年，當時因聯合汽車工會（United Auto Workers）大罷工導致供應鏈中斷。今年9月，美國鋼鐵公司曾公開表示，若日本製鐵（Nippon Steel）完成對公司的收購（該交易獲川普支持），將永久關閉花崗岩城廠的鋼板產線。然而僅三個月後，公司政策出現180度轉變，決定恢復運作。



據美聯社報導，目前全美僅剩12座運轉中的煉鋼高爐，遠低於1970年代高峰期的140座。美國鋼鐵公司預計，花崗岩城廠區將在2026年全面恢復鋼鐵生產。



川普總統今年5月在賓州匹茲堡的活動中曾強調鋼鐵產業對國安的重要性，他表示：「八年前我上任時就說過一個簡單卻關鍵的原則：沒有鋼鐵就沒有國家，沒有國家就無法建立軍隊。一個強大的鋼鐵產業不僅關乎尊嚴、繁榮與驕傲，更直接關係到國家安全。」

民主黨選戰主打「生活可負擔性」



白宮高調宣傳此項重啟計畫之際，川普正於全美「鐵鏽帶」（Rust Belt）地區展開巡迴活動，推廣其經濟政績。川普預計12月9日將前往賓州繼續相關行程。

民主黨在11月多場補選中，以「生活可負擔性」（affordability）為主軸取得勝利，選民普遍表達對當前物價與經濟狀況的不滿。對此，白宮回應稱，川普政府正在積極清理前任拜登政府留下的經濟問題，並致力於創造就業與壓低生活成本。

發言人德賽先前表示：「終結拜登時代的通膨與可負擔性危機，從川普總統上任第一天起就是首要任務。過去一年，川普政府透過削減高成本法規、達成歷史性藥品價格協議等措施，已成功讓通膨降溫並提升實質工資。」

范斯：政策需要時間發揮作用



然而，福斯新聞11月公布的全國民調顯示，76%受訪者對當前經濟持負面看法，高於7月的67%。美國副總統JD．范斯（JD Vance）12月初接受國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時，為政府立場辯護，稱將經濟問題全數歸咎於川普僅上任11個月的說法是一種「騙局」。

范斯表示：「總統當然知道物價漲得太高。但認為我們能在11個月內完全解決民主黨多年累積的可負擔性問題，這才是真正的騙局。選民必須做出選擇，我們每兩年才舉行一次國會選舉，就是因為政策需要時間發揮作用。」



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

