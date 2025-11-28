鐵飯碗不香了？國考人數驟減 技術類公職面臨斷層危機

近年報考人數明顯下滑，部分技術類科甚至出現錄取人數不足的情況。（圖／報系資料照）

曾被視為「鐵飯碗」象徵的公務體系，如今吸引力逐漸下滑。隨著民意壓力增加、工作負荷沉重，加上年金改革與待遇不如民間企業等因素，近年國家考試報考人數大幅減少，部分技術類科更出現錄取名額不足情形，顯示公務職位已不再是穩定與保障的代名詞。針對近年國考報考趨勢，考選部長劉孟奇表示，報考人數下滑已成事實，錄取不足問題也逐漸浮現，尤其集中在「土木工程」、「機械」與「電力」三大技術類科。

考選部長劉孟奇指出，國考報名費已逾十年未調整，此次漲幅約25.8%，盼十年內不再調整。（圖／報系資料照）

根據《壹蘋新聞網》報導，劉孟奇指出，這些類科與工程景氣、產業需求密切相關，市場誘因強，導致有技術專長的人才更傾向投入民間，對公職吸引力相對減弱。以土木工程為例，112年度需用名額為467人，到了113年度增加為675人，雖然錄取人數也略有上升，但因缺額同步擴大，造成結構性人力短缺。

廣告 廣告

此外，劉孟奇也針對115年度國考報名費調整做出說明。他表示，考選基金連年虧損，近三年虧損累計達2.66億元，若不調整費率，預計在116年上半年將無法支應考試成本。因此，115年度起將調整各項報名費用，平均漲幅約25.8%。

以高考三級為例，報考六科的費用將從1400元調漲至1800元，相當於每科增加約300元。劉孟奇強調，此次費率調整是因應人事、電價、物價成本增加，並非為盈餘導向，仍將維持「不以盈餘為目的」原則，期望此調整十年內不再變動。

他也補充說明，從106年以來，基本工資上漲約37.6%、平均電價上升54.88%，消費者物價指數漲幅則接近12%。國家考場本身用電與人力消耗高，整體作業成本壓力明顯，故有必要進行費率調整。

第14屆考試院就職將滿一年，院長周弘憲日前舉行媒體茶敘，與副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑與保訓會主任委員蔡秀涓共同說明施政成果，並針對國考制度與人力政策改革方向進行說明。

目前，雖仍有部分公職考試競爭激烈，但多數技術類科已出現錄取追不上需求的警訊。加上現職公務員普遍反映工作壓力與社會期待落差大，尤以雙北與高雄等都會區最為明顯。部分基層公務員坦言，「鐵飯碗早已生鏽」，更形容現況為「壓力鍋」，令人思考未來政府部門如何維持人力穩定與服務品質，成為行政體系的重要課題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

JR車站前公廁遭熊攻擊！69歲警衛反擊脫險

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

驚傳又有法官過勞送醫急救！ 中高行審判長蔡紹良急診住院