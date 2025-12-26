鐵飯碗才端上就燙手！ 他一次扛5計畫崩潰：連週末都撐不住





不少人嚮往公職生活，認為只要成功通過高普考，就能換來穩定作息與長期保障，但真實情況是否真如想像中美好？近日一名剛踏入公部門不久的新進公務員分享自身經歷，坦言報到短短不到兩個月，就已經被工作量壓得喘不過氣，甚至連週末都無法真正休息，甚至直言「真的快做不下去」，讓「公職等於安穩」的印象再度引發討論。

該名網友在網路論壇Dcard上發文表示，自己於10月底報到，11月底才正式開始承接業務，卻立刻被分派負責5個計畫案，內容涵蓋採購流程、履約管理、驗收作業與請款核銷等事項。偏偏時序接近年底結帳，會計室要求補齊各案整年度的請款與保留款資料，但她接手時，前任承辦人早已離職，相關文件散落各處，甚至曾多次換人經手，整理難度大幅增加。

除了行政流程外，原PO還需應付頻繁的會議與會後紀錄，部分案件更涉及履約爭議或限制性招標，必須額外查法規、補資料。面對層層疊加的任務，讓她忍不住自問：「到底誰有辦法一次接5個計畫？」也坦承目前幾乎天天加班，週末仍得處理公事，身心狀態逐漸吃不消。

▼原PO剛踏入公部門不久分享自身經歷，坦言報到短短不到兩個月，就已經被工作量壓得喘不過氣。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，引來不少公職人員留言回應，「我也是天天加班到晚上9～10，東西用不完還帶回家繼續弄，假日也沒辦法好好休息，已打算離開了」、「感同身受啊，老人都不知道在幹嘛，事情一直往新人頭上堆」、「公務員加班根本是付錢做功德，你沒拿到的勞基法加班費就是時間成本，自願加班就是在作賤自己的時間價值，讓不合理的工作負擔永遠無法真實反映成本」、「當時的我就當做是在地獄磨練（也是六都）所以沒有考走也沒有離職，每天8～9點下班是很正常的，7點算很早，還有12點的，但好險我有很棒的同事當朋友那種，不然撐不下去」、「這是現在公務職場的現實狀況，大多希望即戰力的新進人員盡快上手」、「會在年前3個月就徵人進來的缺就是屎中屎，公家機關和民營企業都一樣」。

▼不少公職人員紛紛留言分享自身經歷。（示意圖／取自Pixabay）

討論中也出現較冷靜的分析，認為這並非個案，而是公部門長期存在的結構性困境。有網友直言考試制度偏重理論，實務卻要求新人立刻上線，尤其在工程、採購或計畫型單位更為明顯。也有人分享「公職玄學」，認為分到什麼單位、遇到什麼前輩，往往比考試成績更關鍵。

對於仍想留在體制內的人，則有人建議可考慮調單位或重新報考，尋找相對能負荷的工作環境，「重考吧，我113年雙榜也是分到六都地方，差點活不下去，今年又上榜，換了單位好多了，感謝去年放棄的自己」、「這在工程單位或是採購單位是常態，做不來就離職重考」、「好缺出來時內部就會先大風吹一次，然後再事求人招個幾次，都沒人來才會找外部職代然後放考試缺，基本上考試缺10個有9個都很屎」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

