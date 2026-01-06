鐵飯碗生鏽！他嘆公務員收入快成「薪資地板」窮得只剩穩定

2026年元旦起基本薪資調漲，最低月薪提高至2萬9500元，有網友指出，隨著基本薪資逐年上升，公務員原本的「薪資優勢」逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多，領先一般勞工，如今僅比基本薪資高出數千元，讓他感嘆，公務員已變成「窮的穩定」，難怪國考報名人數持續下滑。

一名網友在Dcard分享，過去常說「考上公職，一輩子不用愁」，但隨著基本薪資逐年調升，這項優勢慢慢縮小，以前基本薪資只有2萬多元，普考進去的起薪3萬多元，雖不算高，但仍領先一段距離；如今基本薪資逼近3萬元，使得公務員原本的「薪資優勢」，快要變成「薪資地板」。

網友進一步分析，隨著基本薪資可能突破3萬元，對勞工來說是保障，但對公務員而言卻很尷尬。以初等五等公務員為例，扣掉退撫與健保後，實領薪水與基本薪資相差不大；普考四等公務員過去領先基本薪資1萬多元，如今差距縮小到僅剩幾千元。此外，同樣薪水3萬多，服務業可能有調薪空間或分紅，但公職薪資固定、沒有彈性。

除了薪水優勢逐漸消失，原PO表示，公務員的工作壓力與責任也與薪水不成正比，現在民眾要求高效率服務，還要面對各種投訴，承擔行政責任與法規風險，加班費又有限。因此，以前考公務員是為了穩定和高於勞工的起薪，如今變成「窮的穩定」，難怪近年國考報名人數大幅下滑，許多單位招不到新人或是新人報到沒多久就離職。

根據考選部資料，2020年國家考試報名人數為8萬3616人，錄取率9.37％；2021年報名人數8萬4417人，錄取率9.97％；2022年報名人數7萬1284人，錄取率8.94％；2023年報名人數6萬6401人，錄取率13.92％，2024年報名人數6萬6702人，錄取率15.54％；2025年報名人數只剩下5萬7707人，錄取率約21％。

不過也有網友點出，公職的真正優勢是退休後生活相對穩定，以及中年失業風險低，只要安穩踏實工作，基本上能一路做到退休。

