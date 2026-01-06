鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢

生活中心／王文承報導

一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉。（示意圖／資料照）

現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑。

一名網友在《Dcard》發文表示，過去常聽到「考上公職，一輩子不愁吃穿」，但隨著基本薪資持續調升，這項優勢正不斷縮水。以前基本薪資僅2萬多元，普考進入公職後起薪3萬多元，雖不算高，但仍有明顯差距；如今基本薪資逼近3萬元，公務員的起薪幾乎快成了「薪資地板」。

原PO進一步分析，未來若基本薪資突破3萬元，對勞工而言是保障，但對公務員卻顯得相當尷尬。以初等五等公務員為例，扣除退撫基金與健保費後，實領薪資與基本薪資相差不大；普考四等公務員過去能領先基本薪資1萬多元，如今差距卻縮小至僅剩幾千元。此外，同樣是3萬多元的月薪，民間企業仍可能有調薪、獎金或分紅空間，但公職薪資制度固定，幾乎沒有彈性。

除了薪資優勢逐漸消失，原PO也指出，公務員的工作壓力與責任，早已與薪水不成正比。現今民眾對政府服務要求提高，公務員不僅要承受各種申訴與檢舉，還得面對行政責任與法規風險，加班費卻有限。因此，過去考公職是為了「穩定又比勞工起薪高」，如今卻變成「穩定但不富裕」，也難怪近年國考報名人數大幅下滑，甚至出現不少單位招不到新人，或新人報到不久便選擇離職的情況。

貼文曝光後，引發網友熱議，有人直言「穩定窮是真的」、「真心佩服考公職的人，看到考科就累，還得長時間念書，一般企業做個簡報就能面試」、「反正就擺爛，我委任現在真的沒什麼動力，時間到準時下班」、「基本薪資再漲，委任人員真的快變成底層接班人」。

不過，也有不少人不認同原PO的看法，認為公職優勢不在薪資，而在制度與福利，「公職最大的好處不是賺錢，是福利穩定、制度合法」、「公務員本來就不是拿來賺大錢的，追求的是穩定」、「我覺得考公職是正確選擇，一路安心到退休，不用擔心中年失業」、「公職真正的優勢，從來不是在職薪水，而是退休後生活至少不會太差」。

根據考選部資料顯示，2020年國家考試報名人數為8萬3,616人，錄取率9.37%；2021年報名8萬4,417人，錄取率9.97%；2022年報名7萬1,284人，錄取率8.94%；2023年報名6萬6,401人，錄取率13.92%；2024年報名6萬6,702人，錄取率15.54%；2025年報名人數則降至5萬7,707人，錄取率約21%，報名人數呈現明顯下滑趨勢。

