鐵飯碗生鏽？公務員起薪逐漸貼近基本工資 網嘆：變成穩定的窮人

隨著基本薪資逐年上調，不少公務員感嘆薪資優勢不再，工作壓力卻有增無減。（示意圖／Pixabay）

近年物價節節高升，讓不少人感嘆薪資追不上生活成本。隨著2026年元旦起，基本工資月薪調漲至2萬9500元，社群上也掀起一波對「公務人員薪資」的討論。有網友發文指出，隨著基本薪資年年上調，公務員原本的「薪資優勢」正被逐漸吃掉，尤其四等普考起薪約3萬多元，如今僅比基本工資高出幾千元，讓他不禁感嘆「公務員變成窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑。

該名網友在《Dcard》分享，過去社會對公職抱有極高期待，常說「考上就等於一輩子無憂」，但隨著基本工資從2萬多持續上調，如今已快追平基層公務員薪資。他指出，以往普考四等月薪高出基本工資上萬元，但如今差距僅剩幾千元，若未來基本工資突破3萬元，「公務員的起薪幾乎就是地板價」。

廣告 廣告

他也進一步指出，以初等五等為例，扣除健保與退撫等支出後，實領薪水與一般勞工差距不大；再加上公職薪資缺乏彈性，沒有獎金、分紅、調薪空間，與民間企業待遇相比更顯吃虧。

除了薪資競爭力下滑，原PO也點出公務員的實務壓力越來越大。現代民眾對政府服務要求高，投訴、申訴與法規責任壓力不小，但加班費制度受限，實質回報並不對等。他坦言，過去人們爭相報考公職是為了穩定與起薪優勢，現在卻成了「穩定但不富裕」，更不意外不少新人報到不久就離職。

貼文引起廣大共鳴，不少網友直言：「穩定窮是真的」、「薪水不動，壓力還越來越大」、「現在委任快變成底層接班人」。也有在職人吐露心聲：「真的沒什麼動力，時間到就準時下班」。

不過也有不少人持相反看法，認為公務員最大優勢不是當下的薪資，而是整體制度與未來退休保障。「考公職追求的是穩定」、「退休後生活不會太差」、「中年失業風險低，一路穩穩做到退休」等聲音，也提醒大眾評估職涯時，不能只看短期薪資差距。

根據考選部統計，國考報名人數近年呈現明顯下滑。2020年報名人數為8萬3616人，2025年僅剩5萬7707人，五年內減少逾三成。不過，由於報考人數下滑，錄取率從2020年的9.37%逐年攀升至2025年的約21%，顯示「錄取變簡單了，卻也不再搶手了」。

隨著民間薪資逐步追上，傳統「鐵飯碗」的吸引力正在轉變。對於正在考慮公職之路的年輕人來說，如何在薪資、穩定與未來生活之間取得平衡，成了值得深思的選擇題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了