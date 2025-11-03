鐵飯碗變壓力鍋 公務員留不住

鐵飯碗變成「壓力鍋」，加上年金改革削弱退休保障，不少公務員大歎不如歸去。圖為高普考考生站在榜單前查看。（本報資料照片）

過去公務員工作穩定、待遇佳，被認為是「鐵飯碗」，現今不少公務員自嘲鐵飯碗生鏽，甚至變成「壓力鍋」，都會區感受尤深。雙北、高雄不少現職、離職公務員大喊公務環境今非昔比，現今民意高漲、壓力沉重，除少數混日子摸魚，大多數願作事的公務員除了犧牲生活品質，還得忍受民代羞辱或民眾投訴，甚至動輒吃官司，待遇不見得比民間好，加上年金改革削弱公務員退休保障，不少人大歎不如歸去。

北市府長期面臨人力缺口，市府法定員額約7萬6000餘人，目前缺額8300人，比例高達10.8％，最缺人前3名為都發局、環保局、工務局。北市資深公務員認為，雖然高考起薪約5萬多元、普考約4萬元，但缺人還是很嚴重，主因在工作量過大，及職等不對等導致地方比中央薪資較低。

他說，年金改革削弱退休保障，許多具備專業證照的人才更傾向轉往薪資更高的民間企業或提早退休，甚至選擇一次領取退休金而非月退俸。

新北市公務員去年離職人數達312位、離職率7.57％，其中5％到中央，其他返鄉或另有生涯規畫。新北1名甫從工程單位離職的前公務員認為，工務單位工作繁重，公職約束又如同枷鎖，讓人做起事來綁手綁腳，甚至動輒被檢舉、吃官司；有些長官想法迂腐，光溝通就要花很多心思，往往專業不見得被尊重，更重要的是薪水雖穩定，但比民間企業少很多，「錢少、事多、壓力又大，自然留不住人。」

高市府除了警消、教師，目前缺額約6.7％、600人。在高市府任職近10年的前公務員坦言，公務員假日加班已是常態，生活品質與家庭時間被嚴重壓縮，上班還常被民代羞辱，尤其基層人力吃緊與業務負擔失衡長期存在，但人力總是補不滿。