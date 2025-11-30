鐵飯碗退燒 台南約聘錄取率飆36％

公職光環消退？台南市今年2度招考約聘雇人員，5月錄取率40％、11月錄取率36％，相較10多年前11％的平均錄取率大幅提升，台南市勞工局職訓中心統計，近年報考人數變少，到考率更低，相對錄取率提升。內部長期約聘人員認為，台灣科技業薪水高、調薪快，公職不再被視為「鐵飯碗」。

台南市政府自民國101年起，每年2次舉辦約聘雇與臨時人員公開招考，平均每次都開出20多個職缺，今年各在5月、11月辦理，5月時因實施交通助理員新制，開缺提高到35人，有98人報名，審核93人合格，最後68人到考。

廣告 廣告

今年最後1次約聘雇公職招考11月29日在新市國小完成，13個公家機關開出23個職缺，報考90多人，審核80人合格，最終到考55人。

台南市今年2度公職招考錄取率各為40％、36％，比起13年前開辦時約11％、12％的狀況，平均錄取率大幅提升，不只報考數少很多，實際到考人數更低，令人質疑公職光環褪色。

李姓約雇人員15年前進入南市府，從每月2萬多起薪，歷經多次的3％調薪，工作15年後，月薪調到4萬多元。李男表示，台灣社會10幾年經濟環境大不同，之前景氣差，企業工作機會少，薪水低，失業人口多，多數人羨煞「穩定的鐵飯碗」，一窩蜂想擠進公職。

近年台灣的AI、半導體產業帶頭下，科技業薪水高，民間企業加薪速度比政府更快。反觀約聘雇公職福利變少、民眾投訴與檢舉量變多，不時還有高層壓力，加上薪水、保障都不如正職公務員，卻往往得承受更多工作壓力。

約聘雇公職不再吸引人，類似情況也反應在全台代課老師嚴重出缺的現狀。台南市勞工局職訓中心主任梁偉玲表示，職訓中心未針對公職錄取數據作分析，現有政府約聘雇公職平均起薪約3萬多，若是5等1階職務，可達3萬8000元。她觀察認為，少子化、個人對工作選擇改變、更偏愛彈性工時的職業都是報考不熱絡的原因。