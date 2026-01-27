「鐵飯碗」要徵1771人！ 起薪最高5.9萬 職缺、資格一次看





臺灣逾六成的旅運需求與區域交通往返，長期仰賴鐵路系統串聯城市、社區與產業。列車能否安全、準點運行，除仰賴設備與制度外，更取決於穩定且專業的人力支撐。為因應運輸服務需求成長、補充關鍵技術與管理人力，並持續推動組織轉型，臺鐵公司預計於115年啟動新一年度公開甄選，擴大招募各類科正、備取人員合計1771名。

臺鐵公司表示，本次招募報名時間長，報名及繳費延長至115年2月5日，晚上11點截止、體能測驗調整為115年3月7日、筆試測驗調整為115年3月22日，口試/術科、錄取名單公告日期則維持不變，招募職類涵蓋運務、工務（土木工程、建築工程、養路工程）、電務（電務、電力、電扶梯）、機務（機械、電機、消防工程），以及職安管理、職安護理、材料管理、財務管理、會計、廉政、資訊、企劃研析、事務管理、人力資源、餐旅服務及廚工等多元領域，服務地點遍及全臺各地，提供不同專業背景人才投入鐵路公共運輸體系的機會。

在薪資與報考資格方面，臺鐵說明，助理工程師與助理管理師職務，須具碩士學歷，或大學畢業並具二年以上相關工作經驗，起薪為每月4萬5130元，最高可達59,210元；技術員與事務員職務，依類科需求開放專科以上畢業者報考，起薪為每月4萬2580元，最高可達5萬5660元；助理技術員、助理事務員、助理站務員及服務員等職務，則開放高中（職）畢業者報考，起薪分別為每月4萬10元及3萬7230元，最高分別可達5萬1960元及4萬3750元。

針對實際從事現場維修或夜間作業之人員，臺鐵強調，將依規定提供夜點費、危險加給，花東地區亦設有地域加給等補助措施；並持續完善訓練制度與職涯發展規劃，建立較為明確的專業培訓路徑與晉升機制，以穩定留任並累積專業能量。

臺鐵指出，近年面對運輸安全要求提高與產業環境變化，已陸續推動新型列車導入、智慧號誌與監控系統建置、維修基地升級，以及旅客服務流程優化等多項措施。本次招募之新進人員，未來將實際參與相關轉型與現場改善工作，成為支撐鐵路系統穩定運作的重要人力。

此外，臺鐵亦持續推動友善職場政策，以「安全為核心」建構教育訓練制度，並結合跨領域學習、健康促進與家庭支持等措施，協助員工在專業發展與生活平衡間取得穩定。「臺鐵公司115年度新進從業人員甄試簡章」預定於115年1月中旬公告。相關甄試資訊，民眾可至臺鐵公司官方網站查詢，或持續關注官網及官方社群平台，以掌握最新招募消息。

