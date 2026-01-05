[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法委員陳亭妃推動的「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今（5）日騎進台南山區，深入楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等地傾聽民意。

鐵馬行動進入山區 陳亭妃12年爭取農水利建設守護農民。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃表示，山區長期面臨極端氣候衝擊，農民最在意的不是口號，而是災害來臨時，政府是否真的站在第一線，這也是她多年來持續為山區爭取水利建設、農水路、水土保持與野溪治理的初衷。

陳亭妃指出，農民農損第一時間會想到她，農民的農水路、水土保持、野溪治理、地方的水利工程需要幫忙，也會想到她，這是12年來在山區陳亭妃與農民累積出來的信任感，再加上陳亭妃8年前所成立的市長初選後援會，就一直在地方傾聽民意，與里長、社區理事長、農會總幹事、產銷班班長等建立溝通管道，絕對不是因為選舉才來，而是一直蹲點服務。在山區，陳亭妃爭取的經費不計其數，多到無法一一呈現，但是農民感受最深的是，亭妃成功爭取大內區抽水站建置與水利改善工程，強化排水效能，降低淹水風險。

廣告 廣告

陳亭妃進一步表示，因為自己長期在經濟委員會，山區的農損問題，幾乎都是她第一時間在立法院向當時的農委會主委陳吉仲，以及現在的農業部部長陳駿季提出質詢爭取災損補助，或是辦理第一時間的農損會勘。她的Facebook官方粉絲專頁12年來都有紀錄，無法造假，即便是在立法院的公報紀錄也看得到12年來的質詢內容，請大家直接看每一位要參選市長的臉書資料，就可以一目瞭然。

陳亭妃表示，農民一直糾結的是災後復原問題的時間差，自己從過去質詢就一直要求程序簡化、救助或補助盡速到位，減輕農民負擔。因為亭妃聽到農民的建議、也有深入研究，如果可以從民意代表的建議角色，轉換為市長執行的角色，剛好可以執行自己長期建議的部分，那麼農民才能真正有感。

陳亭妃表示，「行動政府」不是坐在辦公室裡做決策，而是要走進每一個需要被看見的角落、透過37區鐵馬行動證明陳亭妃的行動力，上山下海、親自傾聽是亭妃堅持的，效率控管、中央地方資源整合，才能真正解決邊緣化的問題。

更多FTNN新聞網報導

陳亭妃鐵馬行動邁入第三天 鐵馬妃妃旋轉勳章引發討論熱潮

新營造勢破萬人林俊憲民調黃金交叉 林俊憲、陳亭妃支持均破5成

行動政府鐵馬走進溪北 陳亭妃：我不是選舉才出現，這裡我已經走了八年

