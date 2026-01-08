鐵馬行動關廟巧遇前總統陳水扁 扁：期待台南400年出第1位女市長

陳亭妃「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動抵達關廟山西宮時，正巧前總統陳水扁也前往參拜拜，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，並強調台南是民主聖地，讓台南400年第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 陳亭妃「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動今（8）日邁入第6天，車隊上午從龍崎區湖龍宮出發，抵達關廟山西宮時，現場除了有不少支持者，正巧前總統陳水扁也前往參拜拜，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，並強調台南是民主聖地，讓台南400年第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

陳水扁表示，40年前，他的妻子吳淑珍在關廟發生意外，他今天本來要到關廟找當年沒有吃到的一家餐廳「楚留香」，經詢問廟內人員，才知道那家餐廳早就沒有營業了，卻正好遇到陳亭妃。他稱讚陳亭妃很認真、有親和力，絕對可以做為台南400年來第1位女市長，也可以是比他當台北市長時更「勇」的女市長。

廣告 廣告

陳亭妃指出，民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，她持續推動「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今日已邁入第6天行程，鐵馬行動只剩3天，就將完成鐵馬台南37區的承諾，這不只是決心的考驗，更是與市民同行、匯集所有正能量、共同為台南未來努力的歷程。

陳亭妃強調，這幾天最大的感受就是人民的力量，一路的鐵馬過程，無論是市區、海線、山區或農村，每一個加油聲、每一次揮手支持，都是支撐她繼續向前的動力。1月11日下午2點40分將完成37區前進永華市政中心，亭妃邀請鄉親到現場用行動陪伴、用正能量相挺，一起寫歷史讓台南出現第一位女市長。

她同時表示，台南是一座充滿歷史與人情味的城市，她會繼續用行動證明「行動政府不是口號」，一步一腳印傾聽民意、回應需求。最後1月11日下午2點40分我們要共同前進台南市政府的關鍵時刻，拜託所有支持她的市民一起站出來，讓陳亭妃不孤單！「扶龍王」王世堅也會陪著陳亭妃堅定向前，為台南打造更溫暖、更有力量的未來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

為台南蘭花業者發聲 陳亭妃修法保障原本核准條件進駐花卉園區

競選車隊掃街南科區 林俊憲：從南科帶動台南進步