鐵馬逍遙遊 竹縣銀合隧道通車

新竹縣頭前溪右岸自行車道9日在縣長楊文科與公路局北區養護工程分局長謝俊雄等人剪綵下通車，楊文科當場騎乘體驗小徑「銀合隧道」、欣賞豆腐岩，感受頭前溪右岸自行車道魅力，邀請民眾前來騎車、休憩。

縣府指出，早期頭前溪右岸自行車道到興隆大橋下中斷，無法銜接至竹北慢壘球場，此次工程新建越堤引道，打通興隆路自行車道通往竹北紅樹林慢壘球場路段，更新闢建約900公尺自行車專用道「銀合隧道」。

該案總經費5156萬元，經濟部水利署委託代辦1900萬元、交通部公路局補助2669萬9200元、縣府自籌586萬800元，工程於民國114年5月2日開工，114年12月9日完工，工期歷時約8個月，提前順利完成。

楊文科表示，縣府於110年向交通部公路局爭取補助，辦理「雙新自行車道」計畫，陸續打通新竹縣濱海南北軸線，北與桃園市新屋串聯，向南延伸新豐鄉濱海自行車道，銜接紅毛港遊憩區，再經鳳坑沙灣至台15線鳳鼻隧道旁自行車專用道，並經過竹北市原森林路段轉往新月沙灣後至竹北水月意象景觀橋，帶動觀光發展。

此次頭前溪右岸自行車道延伸路線串聯計畫，則是延續濱海自行車道計畫成果，西起鳳山溪竹北水月意象景觀橋，沿線經豆子埔溪，並以頭前溪右岸為主幹線，東至新埔鎮寶石派出所，建置約24公里長自行車路網，打通竹北市、芎林鄉及新埔鎮東西向自行車路線，對跨鄉鎮市觀光相當重要。

透過頭前溪右岸自行車道，民眾可從頭前溪右岸直接前往濱海，往北一路騎至桃園，往南可到南寮17公里海岸線，為新竹縣東西向自行車區域路網新選擇。