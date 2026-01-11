鐵馬37區迎最終章 陳亭妃回政壇起點感謝鄉親

陳亭妃的鐵馬車隊拜票最終行程，11日上午從安南區正統鹿耳門聖母廟出發。（郭良傑攝）

陳亭妃的鐵馬行動拜票，她沿路舉手向民眾揮手請求支持。（郭良傑攝）

陳亭妃率鐵馬車隊沿路拜票。（郭良傑攝）

陳亭妃在聖母廟出發前向到場為她加油的鄉親致謝。（郭良傑攝）

陳亭妃的鐵馬行動拜票車隊從正統鹿耳門聖母廟出發，主委鄭深池（左）親自接待歡迎。（郭良傑攝）

民進黨台南市長初選進入決戰周日，立委陳亭妃11日預計完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，上午從安南區正統鹿耳門聖母廟出發，率鐵馬車隊回到她政治成長的起點—安南區、北區、中西區，象徵從基層出發、一步一腳印的政治旅程，正式匯集所有正能量，下午將前進台南市政府。

陳亭妃上午9點到正統鹿耳門聖母廟參拜後出發，聖母廟主委鄭深池及安南區多位里長都到場表示支持，不少支持者也騎著機車到場為陳亭妃加油。

在初選民調決戰的前一日回到她的政治成長起點，陳亭妃表示，「今天，真的是最關鍵的一天。」感謝一路以來陪伴的鄉親與支持者，陪她走完最後、也是最重要的一哩路。這不只是一趟鐵馬行動，更是一段回顧初心、重申承諾的旅程。

陳亭妃回憶，自己7歲時就站在街頭，拿起大聲公替父親陳佳照助選；23歲那年，承接父親的衣缽，再次拿起大聲公，替自己宣傳，踏上從政之路。從最基層開始，她始終沒有離開過這片土地。

從23歲當選最年輕市議員後，始終一步一腳印打拚，從不敢鬆懈。2008年轉戰立法院，僅以943票險勝；直到第五次立委連任，拿下超過七成得票率，不僅是全國女性立委、民進黨全國立委第一高票，更創下台南立委第一高票紀錄。

陳亭妃強調，這些成績不是個人的榮耀，而是與地方長年深厚連結的見證。鄉親對她的信任來自長時間的陪伴與行動，也正是她持續推動「行動政府、行動正能量」的初衷。鐵馬行動即將在今日下午前進市政府，她為台南打拚的腳步不會停下，呼籲所有支持者繼續集結正能量，與她一起向前行，為台南400年來第一位女市長寫下新篇章。

