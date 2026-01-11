[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法委員陳亭妃「女力市長・鐵馬精神」行動，1月11日迎來最關鍵、也最感動的時刻—「鐵馬37區・前進市政府」最重要的一哩路。歷經11天、踏遍大台南37區，全程超過500公里的路程，陳亭妃一步一腳印，用鐵馬串起民意，用行動回應期待，將一路累積的正能量，全部帶回台南市政府。

「鐵馬37區・前進市政府」超過3萬人與王世堅一起為陳亭妃加油 沒有遊覽車只有人民的力量。（圖／陳亭妃辦公室）

這場原本預期溫馨收官的行動，卻意外湧入超過3萬的人潮。支持者從四面八方而來，胸前紛紛別上象徵彼此與「妃妃」之間信任與陪伴的「勳章」，陪同陳亭妃走完最後一哩路。現場氣勢高昂、情感滿溢，不少民眾感動落淚，齊聲為她加油打氣。

活動高潮出現立法委員王世堅本人在南島路驚喜現身，被外界形容為「扶龍王來了」，不僅以行動力挺，更當場獻聲高歌最紅神曲，原音重現「從從容容、游刃有餘，實實在在、堅定挺妃」，引爆全場歡呼，氣氛沸騰。

王世堅先前也特別贈送陳亭妃一枚巨大的「勳章」，象徵她從政27年來，面對抹黑、攻擊與不實指控，始終選擇承擔、堅持、前行。他動情表示：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃胸前的勳章。」政治路上難免遭遇誤解與委屈，但真正能走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能撐住、能不能承受。這番話，也讓「勳章說」成為37區鐵馬行最重要、最有力量的共同信物。

陳亭妃表示，自己沒有龐大的資源，只能靠人民做堅強的後盾，今天活動現場沒有任何一台遊覽車，只有人民自發力量的展現。台南是一座充滿歷史、人情味與溫度的城市，她會繼續用行動證明，「行動政府不是口號」，而是一段段實實在在走過的路。她感謝37區鄉親一路相挺，讓她在最重要的一哩路上，一點也不孤單。

她也號召所有市民，民進黨台南市長初選已進入關鍵階段，誠摯向鄉親懇託在1月12、13、14日，用人民的力量守護電話、守護陳亭妃。這條鐵馬路，不只是一趟行程，更是一場凝聚信任、勇氣與希望的旅程。期待民主聖地台南，能出現400年來第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

