南投縣新媳婦關懷協會協辦《鐵騎送暖‧幸福映集》愛心關懷活動，重機騎士出席物資發放。



（圖：南投縣新媳婦關懷協會提供）

為關懷弱勢家庭，推動社會善循環，社團法人臺中市川啟愛心重車協會二日號召志同道合的愛心車友，來到南投縣集集鎮「玉映社區關懷據點」舉辦《鐵騎送暖‧幸福映集》愛心關懷活動。活動由社團法人南投縣新媳婦關懷協會協辦，南投縣身心障礙者服務中心第五區及各界熱心單位共同支持與捐助，現場氣氛溫馨感人。

活動當天早上吸引數十部重機騎士列隊其聚集集，以隆隆的引擎聲揭開序幕，象徵愛與力量同行。現場貴賓雲集。

川啟愛心重車協會理事長蕭僅濃表示，協會自成立以來致力於推動公益服務，除熱心參與偏鄉關懷活動，也透過實際行動傳遞社會溫暖。此次活動除發放民生物資外，更針對一百二十戶弱勢及身心障礙者家庭進行慰問與協助，並安排理監事代表隨同新媳婦關懷協會社工們，前往附近十戶弱勢家庭進行訪視與慰問金發放，將愛心送進家門。

此次發放有一對夫婦，兩老同住，因案長子已歿，與案次子間因肢體衝突而鮮少聯繫，且二名案孫皆因刑事案件及訴訟纏身，尚無法提供經常性協助，現兩老經濟能力有限，家庭支持系統薄弱，故此列為此次的關懷對象，此趟關懷讓兩老倍感溫馨。

活動中除物資發放外，還結合多項公益服務，由「九龍六鳳靈修院」提供免費義診與脊椎調理服務、「家庭照顧者關懷協會」義剪團隊現場為民眾服務，並由「啟德國際重機車業」展示印地安挑戰者號重型機車，吸引不少民眾駐足拍照，讓活動更添亮點。

社團法人南投縣新媳婦關懷協會理事長吳東璇代表受贈，並回贈感謝狀予川啟愛心重車協會及協辦單，感謝各界在物資捐贈、志工動員與服務支援上的熱情付出。她表示，真正的幸福不是擁有，而是願意分享，謝謝川啟協會用行動為南投的弱勢家庭帶來希望與笑容。

活動過程中，所有與會來賓、志工與重機騎士共同合影留念。