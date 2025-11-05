《鐵骨丹青翰墨香》八卦山登場 硬筆書法藝術綻放當代風采

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣八卦山大佛風景協會即日起至11月底，與台灣硬筆書法藝術協會攜手於八卦山大佛「台灣孔子研究院展廳」共同舉辦《鐵骨丹青翰墨香-2025第三次顧問暨會員聯展》。展覽邀集全台藝術家以「硬筆為軸、雅墨為魂」，呈現當代硬筆書法的獨特美學與文化韻味。

彰化縣八卦山大佛風景協會在「台灣孔子研究院展廳」舉辦《鐵骨丹青翰墨香》，硬筆書法作品與書畫同台展現文化魅力。（記者陳雅芳攝）

展場中，一張張字帖、一幅幅作品，從端莊嚴謹的楷書，到奔放灑脫的行草，各具神韻。許多觀展民眾駐足欣賞，不時低聲驚嘆：「這竟然是用鋼筆寫的！」每一筆每一劃都蘊含創作者的情感與修養，讓人深刻感受到「硬筆也能有軟筆的靈魂」。

台灣硬筆書法藝術協會自112年成立以來，致力推廣硬筆書法藝術，讓更多人從日常書寫中感受文字的力量與美感。理事長楊靜江表示，硬筆書法雖然以鋼筆、原子筆、中性筆或鉛筆書寫，卻能透過筆壓與節奏變化，呈現出剛中帶柔、簡潔卻充滿韻味的線條之美，「這次展覽就是要讓大家看到硬筆書法的無限可能。」

此次聯展共展出45件硬筆書法與40件書畫作品，內容橫跨經典詩詞、名句名篇，也有現代詩與個人創作。開幕活動特別邀請20位貴賓現場揮毫「八卦山大佛鐵骨丹青翰墨香 乙巳硬筆書畫展」，現場墨香瀰漫、氣氛熱絡，筆鋒流轉之間，展現書法家們深厚的功底與創作氣度。

楊靜江指出，協會希望透過這場展覽，把「翰墨、禮教與文化傳承」的精神融入生活，讓書法不再只是傳統藝術，而是一種能夠貼近現代人心靈的美學體驗。

展場氛圍莊嚴又優雅，硬筆書法與毛筆、水墨畫相互輝映，不僅展現不同書寫媒材的特色，也讓觀眾從中感受書畫藝術的多樣風貌。許多民眾趁假日前來賞展、打卡留影，還有家長帶著孩子體驗硬筆書法，現場充滿文藝氣息。

《鐵骨丹青翰墨香─2025第三次顧問暨會員聯展》內容兼容古意與創新，是一場結合傳統與現代的藝文盛宴。主辦單位誠摯邀請各界蒞臨八卦山觀展，在靜謐的佛光下，感受筆墨間流動的文化力量與藝術之美。