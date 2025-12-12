鐵Tao智慧中心啟用 強化國家鐵道運輸效率

記者古可絜／綜合報導

交通部鐵道局今（12）日公布「5G智慧鐵道計畫」成果，並正式啟用「鐵Tao智慧中心」，展現我國智慧鐵道由技術驗證邁向系統化應用的重要進展。成果包含國家級鐵道雲平臺建置、資料傳輸介面標準研訂、跨雲資料交換技術與分析模型等，為後續全國鐵道機構導入智慧化服務奠定基礎。

「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」聚焦於建置可支援各營運機構的標準化智慧架構，透過統一資料格式、通訊協定及跨平臺交換機制，使各類系統可在共同框架下運作。展示成果可看出，5G與AI技術已逐步從單點應用，擴展至跨系統協作，能支援營運監控、維修管理及決策分析等多元需求。

鐵Tao智慧中心所搭載的「鐵Tao智慧雲平臺」，整合多家鐵道營運機構的營運資料，結合5G大頻寬、低延遲與大數據傳輸數位化網路優勢，可即時監看鐵道設備與系統狀態，彙整全國鐵道運輸數據與資料，即時掌握全國鐵道營運資訊，加速事件反應與協調效率。

桃園捷運公司作為示範場域，在活動中展示與「鐵Tao智慧雲平臺」串接的多項成果，包括metro MARS系統的設備監測、智慧分析與決策支援等應用，並可透過異常偵測模型協助提前識別潛在風險，有助於降低整體維運成本、提升維修效率及延長設備壽命。示範結果驗證資料架構與介面標準的可行性，也顯示智慧化技術可實際提升營運效率與管理精準度，日後將可作為推動全國標準化的重要基礎。

此外，除桃捷示範成果，臺北捷運公司、臺鐵公司預計分別自116、117年起陸續導入標準化資料架構並與鐵道雲平臺串接；並鼓勵鐵道局持續擴充鐵Tao智慧中心功能，作為全國鐵道營運監理與資料分析的重要基礎設施，強化國家鐵道運輸效率、安全與服務品質。

交通部鐵道局今日公布「5G智慧鐵道計畫」成果，並正式啟用「鐵Tao智慧中心」，展現我國智慧鐵道由技術驗證邁向系統化應用的重要進展。（交通部提供）

鐵道局現場展示「5G智慧鐵道計畫」多項成果。（交通部提供）

「鐵Tao智慧雲平臺」，整合多家鐵道營運機構的營運資料，可即時監看鐵道設備與系統狀態，彙整全國鐵道運輸數據與資料。（交通部提供）