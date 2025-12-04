（圖／本報系資料照）

政府宣布研擬編列高達新台幣1.25兆元的特別預算以強化國防。在當前地緣政治的驚濤駭浪中，追求國家安全無可厚非，但老百姓不禁要問，這筆天文數字般的預算，如果換一種方式投資，是否更能為台灣築起一道堅不可摧的「內在防線」？

「大砲與奶油」是經濟學上的經典取捨難題，但在台灣當前的處境下，這不僅是經濟選擇，更是生存哲學的辯證。1.25兆元，若將其具象化為教育的百年大計、內政的安居樂業，以及基礎建設的經濟動脈，我們會發現，真正的國家安全，或許不只建立在飛彈的射程上，更建立在人民對未來的希望與國家的體質之上。

試想1.25兆元若分10年投入教育，每年增加1000多億元的預算，這筆錢足以實現「公私立大學全面免學費」，減輕數十萬家庭的負擔，讓教育回歸階級流動的本質。還能大幅提升科研經費，改善大學教授薪資過低、難以延攬國際頂尖人才的窘境。

另外台灣正面臨超高齡社會的急迫挑戰，長照體系的缺口、居住正義的淪喪，是許多年輕人不敢生、不敢想未來的根本原因。若缺乏內部的社會凝聚力，再精良的武器也無法由一群對國家感到疏離的人民來操作。

1.25兆元若是投入「居住正義」，足以在全台興建數萬戶高品質的社會住宅，或成立長期租金補貼基金，讓房價不再是年輕世代的夢魘。當年輕人買得起房（或租得起好房）、敢結婚生子，少子化的國安危機自然有解。

面對急速老化的社會，這筆錢也能建構完善的「全齡長照網絡」。目前許多家庭因照顧長者而陷入「長照悲歌」，勞動力被迫退出職場。若政府能用這筆資金大幅提高照服員薪資、普及社區型長照機構，不僅能釋放家庭勞動力重回職場，更能讓台灣成為一個「老有所終」的安詳社會。一個內部社會安全網穩固的國家，人民對土地的認同感與向心力才會強大，這才是總體戰力的心理基礎。

再來審視我們的基礎建設，台灣雖然擁有高科技產業，但許多基礎設施卻面臨老化與韌性不足的風險。水電供應的穩定性、交通網路的安全、以及城市的防災韌性，都亟需升級。

若將這筆預算投入基礎建設，我們可以加速電網的強韌化與智慧化，確保在極端氣候或緊急狀況下，能源供應依然穩定，這對依賴電力的半導體產業非常重要。我們可以徹底整治「行人地獄」的交通亂象，翻新老舊橋梁與道路，因為每年死於交通事故的人數，甚至遠高於許多軍事衝突的傷亡，保護國民的生命安全，難道不是國防的一環？

面對強權威脅，適度的武力展示與防衛決心絕對必要。但國防預算不應成為財政的無底洞，更不應犧牲國家長遠發展的根基。如何花1.25兆元，是一個選擇題。我們選擇購買昂貴的盾牌，還是選擇強健我們自己的體魄？將資源適度向教育、內政與基建傾斜，是以一種更積極、更具前瞻性的方式來「保衛台灣」。因為只有當台灣成為一個繁榮、公義且充滿希望的家園時，我們才擁有最強大的國防力量。（作者為台北商業大學前校長）