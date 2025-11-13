鑄造成本接近面值4倍！美國停鑄1美分硬幣 逾230年歷史告終

2025年11月12日，美國財政部司庫比奇在費城造幣廠手持最後一批壓制的1美分硬幣。美聯社



美國財政部週三（11/12）正式終止一美分硬幣的生產，告別了這枚深植美國文化逾230年的貨幣。這枚象徵節儉精神與思想價值的硬幣，如今幾乎已失去實質價值，停止鑄幣也促使商家調整商品價格並將現金交易金額取整。

美聯社報導，美國財政部司庫比奇（Brandon Beach）在費城造幣廠按下鑄造最後一枚一分錢硬幣的按鈕前宣告：「上帝保佑美國，我們將為納稅人節省5600萬美元。」目前仍在市面流通的數十億枚一分錢硬幣仍將繼續作為法定貨幣，但新硬幣將不再生產。

2025年11月12日，美國財政部司庫比奇（左）和副財長特雷爾在費城造幣廠見證1美分硬幣走入歷史。美聯社

路透社透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）原擬出席此次活動，但他在紐約的演講行程延誤，因此取消出席。

然而，許多美國人仍懷念一美分硬幣，視其為幸運符或收藏樂趣。而部分商家為避免少付顧客錢，將商品價格向下取整，還有商家懇請顧客自備零錢，更有創意者推出兌換獎勵，譬如用一堆一美分硬幣可換取免費飲料。

當一分錢在1793年問世時，一枚硬幣可買到餅乾、蠟燭或糖果。如今，多數硬幣已被棄置於罐中或抽屜內，每枚一分錢硬幣的生產成本更高達3.69美分，將近4分錢，但在10年前的生產成本僅1.42美分。

2025年11月12日，美國財政部在費城造幣廠展示最後一批鑄造的1美分硬幣。美聯社

為此，美國總統川普（Donald Trump）在今年2月命令財政部，停止鑄造「浪費錢」（wasteful）的一分錢硬幣。財政部表示，隨著生產成本不斷上漲、消費者習慣和科技快速變化，使得生產一美分硬幣「在經濟上不可行」且沒有必要。

美國上次停鑄硬幣是在1857年停止鑄造半分錢硬幣。

