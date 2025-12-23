「鑄」成大錯！ 銀樓老闆涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年
台北市 / 綜合報導
刑警局今年6月查獲空運包裹走私黃金，詐騙集團先用投資的名義，要求被害人交付現金跟虛擬貨幣，得手後，就透過洗錢集團，兌換成實體黃金，並送至柬埔寨的詐欺機房。警方向上追查發現黃金的來源是台南一間老字號銀樓，王姓負責人涉嫌長期幫詐團洗錢與存放上億現金，後續遭到檢方起訴並求刑20年。
用噴燈對準坩堝和金飾加熱，再將熔化的液金倒入預熱好的模具中，冷卻成金條或金塊，這是銀樓再正常也不過的熔金技術，卻成為台南某間老字號銀樓的負責人，幫助走私集團犯案的手法。
桌上的金條都是準備利用空運，走私送到柬埔寨或越南等地，這回被攔截，是因為警方之前破獲，有走私黃金集團和詐團合作，用假投資騙到被害人的現金或虛擬貨幣後，立刻和洗錢集團兌換成黃金，並鍍上5到6公分厚的鉛合金，偽造成「門擋」空運寄送包裹，企圖躲避機場的X光機檢驗走私出境。
警方向上溯源，循線搜索台南一家銀樓，發現負責人涉嫌長期協助詐團，存放上億現金與匿名購買黃金，而犯案的銀樓是三大盤商之一，更是南部最大黃金盤商，擁有黃金的定價權。
刑警局電信偵查大隊副大隊長張瑋倫說：「金額大概兌換過來的話，已經將近，洗錢的金額達到了9億多元，銀樓的老闆涉及了詐欺防制法，以及洗錢防制條例。」
由於鉛可以阻擋X光，詐騙集團從2024年開始，就利用這種方式陸續走私黃金出境，專案小組花了超過半年，才了解他們的走私過程，銀樓負責人供稱，他是聽朋友介紹，財迷心竅下才會鑄成大錯，而他交易超過200公斤的黃金，讓詐團利用黃金斷點，將不法資金漂白，經檢察官偵查後，向法院求處有期徒刑20年以示懲戒。
更多華視新聞報導
續追太子集團！ 疑買4遊艇洗錢 香港負責人270萬交保
20年興衰！ 昔「全台首家」高檔吃到飽 今負責人涉洗錢
太子集團「買遊艇洗錢」 香港負責人270萬元交保
其他人也在看
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 1 天前 ・ 29
自稱張文同夥「計畫不一樣」！43歲中科男遭逮辯惡作劇遭禁見獲准
台北捷運1219攻擊事件發生後，網路接連出現不當留言或貼文，有人轉發「和嫌犯張文是兄弟」，還稱「下一個地點高雄車站」、預告25日會有更大的事件等文章，引發恐慌，橋頭地檢署昨（20）天指揮調查，拘提一名台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 31
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 9
北捷血案英雄有望進「忠烈祠」 八旬母淚流滿面：為兒子感到驕傲
民視新聞／温芸萱、謝宛錚、張智傑報導北捷台北車站、中山站日前發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀傷人，釀4死11傷。首名罹難者為57歲金融業人士余家昶，當時他在北車挺身而出，阻擋嫌犯行兇計畫，意外打亂其欲於站內丟擲燃燒彈、進行大規模砍殺的行動，卻被刀械重傷不幸身亡。余母表示，兒子孝順正直，對其救人行為深感驕傲，並盼能入祀忠烈祠。桃園市府民政局也指出，將在尊重家屬意願及法規下，協助爭取。民視 ・ 23 小時前 ・ 12
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 3
果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」 警迅速逮人
即時中心／林耿郁報導張文行兇案引發社會人心惶惶，如今又有人持長刀在街上行走！台北市熱鬧的士林夜市，今（22）天凌晨竟有一名男子，手持長刀在街頭來回閒晃。警方獲報後立即循線展開追查，2個多小時即逮捕涉案人，移送法辦。民視 ・ 1 天前 ・ 9
「無業」張文砸逾25萬租屋.買裝備 錢哪來？警追金流
台北市 / 綜合報導 警方追查台北車站及誠品南西隨機攻擊案，著重張文的金流到底從哪來，他從去年6月起就辭掉保全工作，後續仰賴媽媽每季給的3萬元生活費，不過在今年1月，北上租屋每個月就要花1.7萬，再加上購買裝備、入住旅館等等開銷，花費超過25萬。據了解，他生活疑似極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全部投入隨機攻擊的計畫內，不過警方掌握郵局帳戶後發現他雖然金流單純，但曾經到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源。手拿豆漿站在櫃台前，打開錢包掏出千元大鈔，再往裡頭翻找疑似想從裡頭挖出零錢結帳，張文犯案前現身台北市中山區一處超商，悠哉呆坐店內10分鐘，這是他行兇前最後一餐，消費習慣看似都使用現金，警方追查金流遇上難關。員警VS.民眾說：「快點下去，3樓正在疏散中，動作快，裡面的人。」張文犯下隨機攻擊案件，在台北車站隨身行李箱裡頭，裝滿煙霧但和汽油彈，警方追查總裝備要價不斐，台北市刑大大隊長說：「今年的1月中旬，購買一箱24顆的煙霧彈，每一顆煙霧彈值新台幣2千，合計4萬8。」警方查出他一年半前開始計畫，算一算一月入住的租屋處年房租大約20萬，加上一整箱24顆煙霧彈要4萬8千元，犯案前投宿旅館也花了5千7，加總起來還沒算上其他裝備就已經，砸下超過25萬，但去年6月他辭掉月薪4萬的保全工作後，就沒薪資申報紀錄。警方追查張文使用的中華郵政帳戶中，除了媽媽每季提供的3萬塊金援，僅有2-3個來往過的帳號，金流單純不過也發現他曾到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源，另外追查的冷錢包，並未發現張文使用虛擬幣。記者VS.張文父母說：「(有知道兒子的近況嗎)，(有了解到是為什麼會做出這種事情嗎)。」現身殯儀館畫面，張文的父母透露，已經兩年沒和兒子聯繫，偶爾給予的金援，竟疑似被省吃儉用存下來，間接成了隨機攻擊的資金，縝密計畫奪走3位無辜民眾寶貴生命，警方持續抽絲剝繭，要釐清究竟是否真是「孤狼犯案」。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
新豐海邊驚傳「隨機攻擊」 警證實獲報2案3人受傷 追查中
新竹縣新豐鄉海岸紅樹林和池和宮附近，今天凌晨驚傳有2名男子駕駛賓士車，「持槍恐嚇、拿鐵棒木棒隨機傷人」，造成多人受傷後逃逸；警方證實，確有接獲2起報案3人遭攻擊受傷，目前已掌握犯嫌作案車輛，不是持槍，但是否有糾紛等其他案情尚待調查。新竹縣新湖警分局表示，新豐分駐所今天凌晨0時30分許獲報新豐鄉池府路自由時報 ・ 1 天前 ・ 109
中科男發文「2小時隨機殺人」！警方上門逮人 下場慘了
中科男發文「2小時隨機殺人」！警方上門逮人 下場慘了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 20
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
即刻救援傷者！ 台大醫師父女檔：救人是天職
台北市近日發生隨機攻擊事件，一名黃姓女傷患在危急時刻獲得一對醫師父女檔的即時救助。這對救命恩人正是擁有30多年急診經驗的台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇及其同為台大醫師的女兒。事發當時，他們原本約在中山區吃飯，臨時投入救援行列，展現專業判斷與冷靜應對。顏瑞昇表示救人是醫師天職，而被救助的黃姓傷患則透過手寫卡片，請台北市長蔣萬安代為轉達謝意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 1
拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻認為台北市警方處理出了問題，對此，國民黨前發言人鄧凱勛3點開嗆簡舒培，拿憾事當惡鬥素材，昔嗆總統賴清德「超級蠢」，今又借題拐彎罵總統，是在打總統賴清德的臉嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27