「鑄」成大錯！ 銀樓老闆涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年

台北市 / 綜合報導

刑警局今年6月查獲空運包裹走私黃金，詐騙集團先用投資的名義，要求被害人交付現金跟虛擬貨幣，得手後，就透過洗錢集團，兌換成實體黃金，並送至柬埔寨的詐欺機房。警方向上追查發現黃金的來源是台南一間老字號銀樓，王姓負責人涉嫌長期幫詐團洗錢與存放上億現金，後續遭到檢方起訴並求刑20年。

用噴燈對準坩堝和金飾加熱，再將熔化的液金倒入預熱好的模具中，冷卻成金條或金塊，這是銀樓再正常也不過的熔金技術，卻成為台南某間老字號銀樓的負責人，幫助走私集團犯案的手法。

桌上的金條都是準備利用空運，走私送到柬埔寨或越南等地，這回被攔截，是因為警方之前破獲，有走私黃金集團和詐團合作，用假投資騙到被害人的現金或虛擬貨幣後，立刻和洗錢集團兌換成黃金，並鍍上5到6公分厚的鉛合金，偽造成「門擋」空運寄送包裹，企圖躲避機場的X光機檢驗走私出境。

警方向上溯源，循線搜索台南一家銀樓，發現負責人涉嫌長期協助詐團，存放上億現金與匿名購買黃金，而犯案的銀樓是三大盤商之一，更是南部最大黃金盤商，擁有黃金的定價權。

刑警局電信偵查大隊副大隊長張瑋倫說：「金額大概兌換過來的話，已經將近，洗錢的金額達到了9億多元，銀樓的老闆涉及了詐欺防制法，以及洗錢防制條例。」

由於鉛可以阻擋X光，詐騙集團從2024年開始，就利用這種方式陸續走私黃金出境，專案小組花了超過半年，才了解他們的走私過程，銀樓負責人供稱，他是聽朋友介紹，財迷心竅下才會鑄成大錯，而他交易超過200公斤的黃金，讓詐團利用黃金斷點，將不法資金漂白，經檢察官偵查後，向法院求處有期徒刑20年以示懲戒。

