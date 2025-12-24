鑑識出動「3D雷射掃瞄儀」建模 統整張文作案動線.事證

台北市 / 綜合報導

為了重建張文的犯案過程，專案小組帶著3D雷射掃描儀，前往誠品南西、北車捷運站、張文租屋處，進行3D掃描，統整事證及動線，透過3D科技，完整還原張文犯案的過程及路線。除此之外，專案小組發現，張文的攻擊計畫還有第二個版本，他選定另一間旅館，巧的是，七年前曾發生過箱屍命案，訂房日是25到27日，也就是耶誕節，當天勢必人更多！所幸最後計畫沒有成功。

一群人浩浩蕩蕩，準備走進誠品南西店，從北檢主任檢察官，北市刑大大隊長，還有中山分局長等16人，準備重建張文犯案現場，鑑識小組早先抵達，他們提著黑色手提箱腳架，快速進電梯上樓，這手提箱裡的東西可不簡單。

3D雷射掃描儀，重建整個案發現場，讓辦案的檢警，隨時切換凶手被害人視角，對破案有極大幫助，記者甘媄心說：「進行重建現場還有勘驗的作業，那麼他們稍早的時候在中山站好幾個地方，一共是花費了1.5個小時，也就是一個半小時，就把這些重建作業來去完成，並且是想要確認一下，現場有沒有可以幫助他們，釐清更多案情的細節。」

專案小組從誠品南西，側門上四樓到頂樓，再回到中山站外十字路口，後方張文的墜落點投宿商旅，事後再到中正區查看張文租屋處，以及犯案的M8出口，接著三處縱火點多點重建掃描，快速擷取現場要還原整個犯罪過程。

鑑識人員說：「紅外線雷射去記錄，我們去記錄整個現場，然後把現場數位化以後，後續可以用軟體把現場整個重建起來，然後可以供我們之後在法庭上展示使用。」

裝張文隨機攻擊進到第六天，除了鑑識小組還原現場，警方也掌握張文的犯最計畫，有兩個版本，一開始設定的犯罪基地還不只一處，12月初他透過網路訂兩間房，全都鄰近中山商圈，巧合的是另外一間旅館，七年前曾發生過箱屍命案，而且張文訂房日期，選在25到27日也就是耶誕節，勢必人更多更熱鬧，儘管事後因為刷卡失敗沒有入住，但仍然讓人不寒而慄。

