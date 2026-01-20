鑑識戳破他鬼扯供詞！36歲啃老逆子弒親案細節曝光 爸媽身中37刀亡「滿地血泊難行走」

新北市蘆洲區發生弒親命案，警方動員大批警力追緝，歷經近45小時，終於在新莊將36歲廖姓嫌犯逮捕歸案。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區日前發生一起震驚社會的人倫命案。36歲廖姓兒子疑因不滿爸媽每月僅提供5,000元零用錢，要求增加遭拒後持刀弒親，導致雙親身中多刀身亡。廖嫌犯案後展開逃亡，警方動員大批警力追緝，歷經近45小時，終於在新莊將人逮捕歸案，相關細節曝光後引發外界高度關注。

蘆洲弒親案怎麼發生？ 疑因零用錢爭執引爆悲劇

警方調查，命案發生於上週六（17日）。36歲廖嫌長期未穩定就業，生活開銷多仰賴父母，對於父母每月提供的生活費心生不滿。案發當天，廖嫌先向75歲許姓母親要求增加零用錢遭拒，雙方發生口角。

待67歲廖姓父親自宮廟返家後，家中再度爆發激烈爭執，廖嫌隨即拿出事先藏放的開山刀行凶，造成無法挽回的悲劇。

身中37刀！鑑識還原現場 客廳血跡斑斑

初步鑑識顯示，廖姓父親身中24刀、許姓母親遭刺13刀，兩人均有明顯抵禦傷勢。警方指出，案發現場血跡遍布客廳，鑑識人員進行採證時，地面滿是血泊，連站立與行走都相當困難，顯示行兇過程相當激烈。

此外，許姓母親頭部疑因猛烈撞擊出現凹陷傷勢，詳細死因仍待法醫進一步確認。

為何45小時才落網？ 嫌犯棄車躲工地、靠現金逃亡

犯案後，廖嫌刻意製造斷點，於當晚9時30分左右離家，先騎車前往三重地區棄置車輛，再轉搭計程車前往新莊一帶藏匿。警方指出，逃亡期間廖嫌不敢使用手機與證件，夜間甚至躲進體育場附近的工地過夜，全程僅以現金維生。

專案小組調閱上百支監視器畫面比對行蹤，終於在昨（19日）晚間6時16分許，於新莊新泰路一帶將人逮捕。

身上只剩587元？ 嫌犯供詞與鑑識結果出現落差

警方搜身發現，廖嫌落網時身上僅剩587元，隨身背包內查獲換下的血衣，以及美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品。

面對警方偵訊，廖嫌供稱「已經忍很久了」，並表示是「先殺父再殺母」，將犯案動機歸因於父母長期管教嚴格。然而，鑑識人員比對現場血跡乾濕程度後研判，母親血跡較早凝固，父親血跡較新，顯示母親可能先遇害，與嫌犯說法不符，實際犯案順序仍待進一步釐清。

命案如何曝光？

警方指出，前天（18日）廖姓死者的表妹因多次聯繫不上表哥，前往住處查看，按門鈴並撥打電話時，僅聽見屋內手機鈴聲卻無人回應，察覺異狀後報警。警方會同鎖匠開門，才發現夫妻倆倒臥客廳血泊中，全案因此曝光。

