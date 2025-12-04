鑫傳前三季營收年增近三成 多角化布局帶動整體成長

旗下投資事業 LINE TV巧克科技新媒體也成功與KKTV整合，平台用戶突破600萬戶，整合後採取 AVOD、SVOD 與 FAST 多元營收服務模式，強化未來數位廣告與訂閱貢獻，預期將成為未來數位成長的核心引擎。(圖片來源/鑫傳提供)

鑫傳國際多媒體科技（股票代號6856）今(12/4)舉行法說會，公布2025年前三 季財務成果，114年累計至9月自結合併營收5.25億，較113年同期增加1.18億(+29.13%)，在內容、OTT與零售通路等業務並進下，帶動整體營運規模持續成長。

鑫傳表示，今年多角化布局逐步看見成果，包括與LINE、文策院…等單位共同投資漫改戲劇《黑盒子》，上架後即登上Netflix 與 LINE TV 雙平台收視冠軍，成功帶動公司於原創內容及影視IP的市場聲量，顯示鑫傳在影視製作產業鏈的整合實力。

旗下投資事業 LINE TV巧克科技新媒體也成功與KKTV整合，平台用戶突破600萬戶，整合後採取 AVOD、SVOD 與 FAST 多元營收服務模式，強化未來數位廣告與訂閱貢獻，預期將成為未來數位成長的核心引擎。

電商事業方面，鑫傳旗下美麗人生購物台持續深耕生鮮產品市場，並在挹注 THE BODY SHOP 台灣市場後，帶動美妝與綠色生活商機的規模擴張；此外鑫傳亦積極布局寵物經濟，取得星品公司 48.19% 股權，品牌JollyPet進駐全國大型量販通路，擴大市場觸及，打造企業新成長曲線。



鑫傳強調，未來將持續以「內容、OTT、電商、跨產業投資」四大主軸為核心策略，創造長期成長動能，穩健推動企業再進化，強化在數位內容及電商領域的整體競爭力。

