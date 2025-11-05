鑫傳投資《黑盒子》 NETFLIX、LINE TV收視霸榜

【記者柯安聰台北報導】鑫傳國際多媒體（6856）參與投資的臺灣原創漫畫改編影集《黑盒子》，自10月31日起於LINE TV及Netflix雙平台臺灣首播後即獲熱烈迴響，雙雙登上「臺灣劇集類」收視冠軍，展現臺灣原創內容的強大潛力與國際市場競爭力。



鑫傳長期深耕內容領域，採取「自製與投資並重」的策略，除自製節目外，積極布局具有市場潛力與國際發行價值IP。過去包括《紳士任務》、《歡迎光臨等你來家1》等作品均創下好口碑，其中《歡迎光臨等你來家1》更入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目獎」，印證鑫傳在內容與IP價值評估的精準眼光。



《黑盒子》延續成功模式，改編自LINE WEBTOON臺灣作家Pony的同名驚悚網漫，該原作曾高居恐怖類漫畫排行榜前列，累積超過5000萬次瀏覽。本劇由LINE臺灣與兔將創意影業共同製作，集結《造物獄》、《星際救援》、《豬人》、《黑白盒子》4個單元，為首部由臺灣原創網路漫畫改編的影集，成功在競爭激烈的串流市場中脫穎而出。



鑫傳董事長廖紫岑表示，《黑盒子》上架即獲佳績，是我們長期深耕內容產業的具體成果。鑫傳將持續以內容創新與IP投資雙軌並進的策略，尋找具國際潛力的原創作品，推動台灣影視產業升級，並為股東創造長期價值。



《黑盒子》共12集，自10月31日起於LINE TV與Netflix同步播出，每週五晚間9點上架新單元，持續以視覺效果與創新題材，為台灣觀眾帶來全新娛樂體驗。（自立電子報2025/11/5）