鑫悅排骨捐贈高頂救護車回饋汐止 提升新北緊急救護能量

鑫悅排骨捐贈局高頂救護車予汐止分隊使用，由消防局專門委員陳志瑋代表受贈。（讀者提供）

記者蔡琇惠／新北報導

為善盡企業責任，並提升新北市緊急救災救護品質，鑫悅排骨暨全體員工特別捐贈新北市消防局高頂救護車1輛予汐止分隊使用，以期強化緊急救護效能。捐贈典禮今（13）日10時假第六大隊汐止分隊舉辦，由消防局專門委員陳志瑋代表受贈並回贈感謝狀，感謝鑫悅排骨暨全體員工的善心義舉。

鑫悅排骨餐飲公司成立於2004年，始終堅持選用新鮮自然食材，打造口味獨特的招牌菜色，成功擄獲顧客的胃與心，獲得廣大消費者的喜愛，點「食」成金，事業蓬勃發展。公司秉持「取之社會，用之社會」的理念，積極回饋鄉里，希望能藉此次捐贈，為需要幫助的人帶來希望與救援，並激勵更多人參與公益。

鑫悅排骨捐贈局高頂救護車將即刻投入救援任務中，除照顧顧客的胃與心、也將與消防人員守護市民安全。（讀者提供）

新北市消防局陳志瑋表示，近年來，新北市救護案件逐年增加，去(113)年新北市救護案件為23萬餘件，緊急救護工作已成為民眾最需要政府提供的公共服務之一。在全體同仁的努力下，新北市OHCA(到院前心肺功能停止) 患者康復出院率已從99年僅3.1%，提高至113年的11.68%，迄今已成功救回2,647條寶貴生命。救護車輛因使用頻繁，耗損量大，因此突顯「工欲善其事，必先利其器」的重要性。

陳志瑋也對鑫悅排骨暨全體員工的善行義舉表達由衷謝忱，他強調，這輛高頂救護車的加入，對於提升新北市緊急救護效能與OHCA康復出院率至關重要，消防局將持續精進救護品質，並呼籲更多企業或個人共同投入公益，讓救護資源更為豐沛，為市民的生命安全提供更堅實的保障。