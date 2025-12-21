鑰匙卡沒人要？傳任天堂將推出容量較小的Switch 2實體卡

任天堂最新遊戲主機 Switch 2 除了普通實體卡外，還推出名為「鑰匙卡」（Game-Key Card）的實體卡，但裡面因為不包含任何遊戲檔案，需要連線下載、遊玩時要保持卡帶插入...等因素，被批評為更麻煩的數位版遊戲，認為不如直接買數位版就好。而最近，有消息指出任天堂疑似改變策略，會開始生產容量更小的實體卡，提供給遊戲發行商。

鑰匙卡從公開以來就受到不少批評。（圖源：Nintendo Switch 2 編輯合成）

遊戲發行商 ININ Games 在官方部落格中提到（該文章已經被修改），任天堂在不久前宣布了 2 種全新類型，容量更小的實體卡規格，所以原本使用鑰匙卡的《R-Type Dimensions III》，改為實體版，但另一方面也會因此增加售價。由於引起關注，ININ Games 官方隨後再次更新聲明，提到任天堂官方還沒有任何公開的公告，更沒有提到儲存容量等資訊，不應該視為任天堂官方的資訊。目前他們只能確定《R-Type Dimensions III》將以實體卡的方式推出，但實體卡相關技術細節，尚未獲得官方確認。

當然，假如任天堂真的推出容量較小的實體卡，網友也猜這種雙軌並行的策略可能是他們為了平衡數位化趨勢，以及實體收藏需求所做出的妥協。雖然數位下載逐漸成為主流，且「遊戲鑰匙卡」能大幅降低生產與物流成本，但在特定市場和收藏圈中，擁有實體遊戲仍然是具有無法取代的價值。