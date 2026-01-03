鑰匙反鎖車內！ 民眾見求助貼文趕來 法作家讚：台灣人情味

高雄市 / 綜合報導

法國作家吉雷米的妻子，昨(2)日不小心把包包、鑰匙都放進車內，結果汽車鎖住，因為趕著要去驗車，相當著急，但試過各種方式都沒有辦法解鎖，吉雷米在社群貼文分享這件事，沒想到短短40分鐘，就有上百則留言教學，更有人看到貼文，直接留言我過去幫忙，10分鐘內人就出現了，也成功幫忙解鎖，熱心民眾很謙虛，說只是覺得自己有這專長技能，可以幫上忙而已，吉雷米則非常感動，說自己在台灣20年了，台灣人真的很熱情，也非常有人情味。

法國作家吉雷米妻子說：「東西就丟進去，我準備，就關起來，準備過去駕駛座，繞一圈，就聽到卡，就全鎖了。」法國作家吉雷米的妻子，重演一遍，前一天發生的小插曲，說自己當時趕著要去驗車，結果把包包鑰匙等，一個順手丟進車內，要走到駕駛座開車時，車被鎖起來了。

法國作家吉雷米說：「沒有發生過，(嘗試開鎖)就一直失敗，寒風刺骨還來幫我們，他大概用了5分鐘就解決了。」吉雷米說，一開始和老婆試了各種方式，像是貼膠帶拉窗戶，或是用工具想撬開等等，但都沒有辦法，上網PO文求助，不到40分鐘，就有破千按讚，上百則留言教學，更有人直接說我過去幫你，10分鐘內人就出現了，很快也很專業的幫忙開鎖。

熱心救援民眾顏子傑說：「工作完回來，躺在椅子上，滑個臉書，就看到吉雷米在求救，又是偶像，又是鄰居，住很近，就想說，我有這技能，有這能力，可以幫忙他處理一下，我不知道他們心裡怎麼樣，但是我覺得我做了一件好事，我很高興。」

法國作家吉雷米說：「我住在台灣20年，台灣人真的很友善，很有人情味，當你需要幫忙的時候，總會有人伸出手，來幫你。」熱心民眾顏先生，謙虛地說只是舉手之勞，但寒風中，看到PO文馬上衝來幫忙，真的讓吉雷米，還有妻子相當感動。

說很多時候，真正的台灣，不是網路上的攻擊或是酸言酸語，而是看到別人有困難時，願意主動站出來伸手幫忙，台灣的人情味，真的一直都在。

