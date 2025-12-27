鑰匙沒離身「百萬新車」被開走！ 網驚：恐被殺肉

一名車主日前在社群平台發文求助，表示自己將車停於高雄市楠梓區藍田路的知名連鎖賣場，兩把鑰匙都在身上，車卻下落不明，只能報警求助，貼文曝光引發討論。

停車場。（示意圖／pixabay）

原PO在Threads發文指出，12月25日上午10時45分要價上百萬的「Kia Sportage」休旅車在高雄市楠梓區藍田路的連鎖賣場被不明人士開走，至今還下落不明。原PO強調，2把鑰匙都在身上，沒有借人開，更無任何債務糾紛或欠款，目前已報案 。貼文引發討論，不少人驚訝表示，「沒有鑰匙要怎麼開走啊」、「KIA keyless應該沒那麼好偷啊」、「現在新車被偷真的不常見」、「韓系車通常不太會有人偷，沒想到」。

但也有網友指出，「我的車也在楠梓家樂福附近被偷走，完全找不回來」、「臨停4天...被家樂福找拖吊車拖走了吧」、「鑰匙有沒有曾經給過別人 譬如洗車？」、「但是小偷知道你是月租的（所以他也完全沒去繳費機），那這樣感覺會是知道月租名單的人嫌疑很大… 況且還完美避開監視器」、「沒意外的話再過一天找不到就被殺肉了」、「照這個手法，應該剛好接到這款有車殺肉需求，願車主早日尋回愛車」。

此外，有網友建議，「車內都習慣放一個AirTag，這樣至少還有機會找到」、「都要2026了還有人在偷車……，竊盜險真的要保，就算我買冷門車也會保，保險真的不要省」、「有etag 嗎？也許可以查是否有上高速公路」。

