鑰匙沒離身「百萬新車」離奇失蹤！苦主哀號…過來人曝：恐淪殺肉場亡魂

記者陳弘逸／高雄報導

失主百萬休旅車遭竊的最後身影。（圖／翻攝畫面）

高雄市楠梓區藍田路的知名連鎖賣場，日前傳出車輛失竊案，一名駕駛百萬休旅車的車主，將車停於賣場停車場，且2把鑰匙都在身上，沒有借人開，更無債務糾紛或欠款的情況下，車子離奇被開走，至今仍下落不明，無奈報警求助，警方已獲報展開調查，此案網友好奇，「沒有鑰匙要怎麼開走」、「現在新車被偷真的不常見」、「沒意外的話找不到就被殺肉了」。

車主在社群「Threads」PO文，12月25日上午10時45分，開著要價上百萬的「Kia Sportage」休旅車，到高雄市楠梓區藍田路的連鎖賣場，且2把鑰匙都在身上，沒有借人開，更無任何債務糾紛或欠款，但車子被離奇開走，至今下落不明，無奈只好報警求助。

不少網友見貼文留言「現在還有人在偷車算稀有新聞了」、「沒有鑰匙要怎麼開走啊」、「現在新車被偷真的不常見」、「沒意外的話再過一天找不到就被殺肉了」、「今天殺肉場有一台超新的Kia 建議你去問問」。

對此，轄區楠梓警分局獲報，將依規定受理將持續擴大調閱監視器影像追查犯嫌身分，以釐清案情。

