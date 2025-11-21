鑰匙都還沒握熱！他剛交屋遭房仲電話轟炸「有人想看房」 內行人揭真相

生活中心／王文承報導

一名屋主分享，他才剛交屋，就陸續接到陌生房仲來電，表示「有客人想看房子」，讓他相當困惑。（示意圖／資料照）

不少人在買賣房屋時會委託房仲處理，一來省時省力，二來也比較安心；但也有人不想被抽成，選擇自行買賣。一名屋主分享，他才剛交屋，就陸續接到陌生房仲來電，表示「有客人想看房子」，而且不只一通，讓他相當困惑，忍不住詢問到底怎麼回事，貼文曝光後，內行人也揭露房仲這麼做的真正原因。

他剛交屋遭房仲電話轟炸 內行人揭真相



一名網友在臉書社團「買房知識家」發文表示，自己的新建案新成屋才剛交屋，短短兩週就接到三位房仲的電話或郵件，內容都是「有買家想買這個社區的房子」。但他明明沒有委託房仲，卻有這麼多仲介主動聯絡，讓他十分不解。他直言：「哪有人一交屋就要賣房？馬上賣一定賠錢！」也不相信會剛好有這麼多客人在同一時間想買房，因此好奇房仲真正目的到底是什麼。

貼文曝光後，引發網友熱議，有地政事務所安慰原PO不必緊張，並指出這只是房仲經營社區的常見手法。他解釋，房仲知道大部分屋主不可能一交屋就急著賣房，因此「有買家在找房」這種說法，真正目的不是期待屋主立刻出售，而是藉此建立關係，並順便探聽社區行情。

地政人員補充，有些屋主若真的恰巧想賣房，就有可能會第一時間想到這位主動聯絡的房仲；另一方面，這也算是房仲在社區曝光「個人品牌」的方式。

另外，也有內行人指出，房仲開發一戶客戶若成功成交，可能就能賺進百萬佣金，因此這些話術只是成本極低的「投資，並直言：「有買家80%都是騙人的。」委託下去後通常未必真的有買家會看房。他也建議原PO，到地政事務所辦理戶籍地址隱匿，避免未來收到更多房仲郵件與騷擾。

