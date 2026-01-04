鑰匙鎖車內PO網求助！民眾看見到場解救 法作家感動喊：台灣人情味一直都在

吉雷米分享老婆不慎將鑰匙鎖在車內，上網求助不到一小時就有熱心民眾到場協助。（圖／翻攝自臉書／吉雷米-一粒米）

法籍作家兼主持人吉雷米（Remy Gils）昨（2日）突然發文求救，表示老婆把包包、證件、車鑰匙放在車內，沒想到車子竟然莫名鎖上，他們試了各種方法都無法解鎖，只好PO文求助網友，沒想到發文不到1小時，就有人直接到場幫忙解鎖，讓他深受感動，直呼「台灣的人情味，一直都在」。

吉雷米與台灣老婆小乖結婚後，於2021年取得台灣身分證，常在社群分享生活日常。2日下午，吉雷米突然在臉書發文求救，表示老婆準備去驗車時，把證件、包包和車鑰匙全放進車內，沒想到才剛走到駕駛座，車門就自動上鎖。吉雷米表示，夫妻倆當下試了不少方法，「我上網查了很多都試過了！比如用膠帶貼拉玻璃，用衣架去勾都沒用」，因此他只好上網詢問網友，希望有人能提供解決辦法。

貼文曝光後不到40分鐘內，就有上百則留言教學，還有一對熱心夫妻看到貼文後，回覆「我過去幫你」，大約10分鐘內就抵達現場，最後也成功幫忙解鎖車門。

事後，吉雷米再度發文表示「大家看看，台灣人就是這樣。很多時候，真正的台灣不是網路上的攻擊、不是酸言酸語，而是看到別人有困難，願意主動站出來、伸手幫忙的那一刻。所以真的不用因為網路上的一些聲音，就對台灣感到失望。台灣的人情味，一直都在」。

