鑰匙.包包鎖車內發文求助 熱心救援法作家讚"台灣人情味"

有一名長期住在台灣的法國人吉雷米，在網路發文求救，因為自己妻子把鑰匙和包包丟在車內後，門就上鎖打不開，沒多久一名從事道路救援的朋友，很快就出現在他們家門口，不到五分鐘就解決困難，熱心舉動讓吉雷米大讚，台灣的人情味一直都在。





在台法國人吉雷米，試圖將車門以網路方式開啟卻失敗。（圖／民視新聞）吉雷米的太太走出家門，將包包和鑰匙等物，從副駕駛座放上車後，準備走到駕駛座，沒想到車門突然自動上鎖，完全打不開。作家吉雷米vs.妻子：「我繞到駕駛座門口的時候突然聽到一聲，ㄅㄧㄚˋ鎖起來了，我想說真的嗎我全部再繞一圈，全部都是鎖的所以就很緊張，網路上看看啊怎麼把那個鎖解開啊，就一直失敗，示範很多次就一直失敗啊。」

吉雷米是一位作家，同時也是網紅跟主持人。（圖／民視新聞）他們嘗試各種方式，要將上鎖的車門開啟，像是將衣架伸入車門縫隙，或是在車窗上貼膠帶，往下一拉想讓窗戶往下降，但通通沒用，吉雷米將狀況發上網，表示救人喔，急，線上等，上網查了很多都試過了，都沒用，有沒有人也有這種經驗啊！短短幾分鐘，湧上好幾則熱心網友留言教學，甚至其中一名吉雷米朋友，冒著寒風刺骨的冷風，出現在他家門前。熱心救援男子顏先生：「看到吉雷米在求救，剛好又是偶像又是鄰居住得很近，就想說我有這個技能有這個能力可以幫忙他，對我來講很簡單我大概花了五分鐘。」作家吉雷米：「台灣人真的很友善很有人情味，台灣處處都是愛，當你需要幫忙的時候總會有人伸出手來幫你啊。」2006年從法國來台的吉雷米，已經住在台灣約20年，不但會講中文還懂台語，是一名作家，不只出書，也是知名主持人、網紅，還有200場的演講經驗，這回因為鑰匙被鎖住獲得救援，讓吉雷米大讚，台灣人真的很善良，人情味一直都在。

