鑲嵌還是獻祭？滿足美國再次偉大 台灣恐怕是「頭大」

外交部長林佳龍在廣播節目中，志得意滿地拋出「把台灣利益鑲嵌在美國利益裡，台灣也會偉大」的論調時，不禁讓人為台灣的前途感到一陣寒意。這如果不是國家發展策略上的怠惰，就是對台灣主體性的自我閹割。在國際政治的冷酷叢林中，林佳龍的思維顯得極其天真，他以為我們是坐在餐桌上的貴賓，殊不知在川普眼中，台灣不過是菜單上一道爽口且隨時可被替換的佳餚。

為了換取美方支持，政府主動送上 2500 億美元的信保工具與龐大的半導體投資。這哪裡是部長美化的「一口水井」？這分明是將台灣的活水，直接導向亞利桑那州的荒漠，灌溉他國的繁榮。諷刺的是，就在林佳龍高唱「美台聯合艦隊」的同時，外媒與國際輿論早已敲響警鐘。隨著美國積極推動「半導體獨立」，目標在 2029 年前實現晶片自主。當美國不再依賴台灣的晶片，當這枚「矽盾」被強行拆解、移往美國本土，台灣對美國而言還有什麼戰略價值？一旦美國真的「再次偉大」，實現了產業獨立，台灣面對的將不是隨之而來的偉大，而是失去利用價值後的冷落，以及安全防線的瓦解。

對照外媒專家投書的憂心，林佳龍說法顯得格外天真。他說台灣在AI等基礎設施以及先進製程都是美國最重要的夥伴。把台灣的國家利益鑲嵌在美國國家利益裡面，不但美國會偉大台灣也會偉大。他認為，美國更強大安全繁榮，台灣也會在美國的肩膀上，變成一個新的「中等強國」。

當我們還想著，站在巨人肩膀上可成為中等強國時，各中等強國早已將之視為巨獸，想方設法跳出「餐盤」尋求自主空間。面對川普式的無所不用其極的施壓，歐盟勇於發出異議，召開緊急會議、準備反制籌碼。加拿大總理卡尼更是直言，中等強國必須團結，否則就等著被端上桌。他直指，國際已進入一個權力國家將「經濟整合」當作脅迫武器的時期，利用關稅等強加其意志。他引用捷克異議人士名言，呼籲各國領袖應停止對國際現狀撒謊，必須「說出真相」並「直面現實」。卡尼警告，妥協以換取安全的做法並無成效。唯獨台灣政府興高采烈地幫美國準備餐具，甚至以被「鑲嵌」在強權的口袋裡為榮。

林佳龍說產業投資不是一塊大餅，而是一口水井，井水是取之不盡的，是源源不絕的泉水。試問如果赴美投資如此美好，以商人敏銳的投資嗅覺以及逐利而居的天性，過去怎不去美國大規模投資？又試問，在美設廠的營收稅繳何處？如果在美國可以賺得缽滿盆盈，那井水何須再流回台灣？

當政府豪擲千億金援企業赴美、投入所謂「AI 軍備競賽」時，國內的民生疾苦卻被置若罔聞。物價飛漲、低薪依舊、社會弱勢群體在通膨壓力下喘不過氣，這些錢若能花在強化社會安全網、提升本土產業創新，台灣的底氣會強上許多。然而，政府卻選擇了最容易卻也最危險的道路：全面依附。

國際的現實，外交專才豈會不知。政府如果拿不出辦法就該「直面現實、說出真相」，而非強顏歡笑大內宣。我們擔心美國再次偉大，台灣不是偉大是「頭大」。一個失去戰略自主、掏空產業核心、且將和平寄託在他人憐憫之上的國家，絕不可能贏得真正的尊重。

林佳龍部長的天真外交，會不會帶領台灣走入一個「人為刀俎，我為魚肉」的死胡同？真正的民主與愛台，應該不是卑躬屈膝地把自己「鑲進」別人的宏圖裡。

