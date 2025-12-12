鑽免簽漏洞…爸當雞頭、兒泰國「選妃」、女兒買機票「月賺百萬元」

社會中心／苗栗報導

不法業者傳送泰籍女子花名冊、相片讓客人挑選。（圖／翻攝畫面）

苗栗警分局日前破獲一個由江姓男子（66歲）及其子女組成的家族式色情產業鏈。該集團以成立傳播公司、赴泰國選妃、利用免簽觀光管道等「一條龍」模式，引進泰籍女子來台從事坐檯陪酒與性交易，估計每月不法獲利近百萬元。警方共逮捕江嫌等3人及15名泰籍女子，全案依違反《妨害風化罪》、《組織犯罪條例》及《就業服務法》等罪嫌移送偵辦，外籍女子則將被收容遣返。

苗栗警分局接獲線報，指轄內有不法集團利用外籍女子從事非法色情活動。警方隨即會同警察局外事科及內政部移民署桃園市專勤隊組成專案小組，並報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，成功鎖定該家族經營的犯罪集團。

警方調查發現，該集團以主嫌江姓男子成立的娛樂傳播公司為核心，由其子女共同經營，形成精密的「一條龍」引進與營利模式。其中，江男兒子親自前往泰國「「選妃」」並招募年輕女子，同時由泰籍女友透過網路社群協助誘騙涉世未深的泰女；江男女兒則以「免簽證觀光」名義負責代購機票，安排這些女子入境台灣。

泰籍女子抵台後，江男立即指派專車接送至住處集中管理，並對外經營LINE社群，廣發花名冊供尋芳客消費。此外，江男也透過在苗栗市各KTV等視聽場發送名片的方式擴展客源，媒介泰女從事坐檯陪酒工作並從中抽取高額佣金。該集團更鼓吹誘使經濟拮据的泰籍女子從事性交易，以賺取更多不法暴利，經警方初步估計，該集團每月獲利金額逼近百萬元。

檢警執行搜索查獲15名來台賣淫的泰籍女子。（圖／翻攝畫面）

警方在詢問調查完畢後，將江嫌及其2名子女共3人，依違反《刑法》妨害風化罪、新興的《組織犯罪條例》及《就業服務法》等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。至於同案查獲的15名非法泰籍女子，則交由移民署收容並將依法遣返出境。

苗栗警分局對此強調，政府提供新南向國家以免簽證入出境制度旨在促進國際交流，絕不容許非法集團利用此美意進行犯罪牟利與剝削他人。警方呼籲相關業者切勿心存僥倖，並將持續與移民署保持密切合作，強化跨境犯罪打擊力度，以維護社會治安及台灣的國際形象。

